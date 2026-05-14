港鐵阿伯手機大聲播影片　被乘客勸說爆粗狂鬧　網民斥：自我中心

在公眾場合，請使用耳機觀看手機影片！有港鐵乘客於網上發文表示，在車廂內目擊有阿伯用手機大聲播放影片，隔1個座位的男子不滿聲量，勸說阿伯「唔好咁大聲開speaker」，就被阿伯以一輪粗口辱罵。



網民批評阿伯，「愈嚟愈多呢啲人，年紀大聽唔到就戴耳機，開到大大聲，真係好煩」、「佢哋真係自我中心到1個點」，又讚出聲勸說的男子，「四眼哥哥情緒好到呢」，並提議港鐵增設「禁聲車卡」。



有網民認為樓主應加入勸說，「你淨係拍片，其實沉默等如幫兇，有人開咗聲，你加把口成件事唔同晒」、「希望大家每次見到呢啲狀況，除咗拍片之外，都可以上前幫拖加把口，不要令做正確事情的人孤單」。



有港鐵乘客於網上發文表示，在車廂內目擊有阿伯用手機大聲播放影片，隔1個座位的男子不滿聲量，勸說阿伯「唔好咁大聲開speaker」，就被阿伯以一輪粗口辱罵。（Threads@nightingaletree_sasa）

該港鐵乘客於Threads發文發片，指出「個男人只係叫個伯伯唔好咁大聲開speaker，就俾人粗口話」。影片長38秒，見到坐在優先座的阿伯叉開雙腳坐，爆粗罵隔1個座位的男子「X頭，傻X」，然後繼續用手機大聲播片，隔了幾秒，疑心中怒火仍未平息，指着手機質問男子，「X你老X，咁大聲？」，意即不認為自己手機聲量大。

港鐵阿伯手機大聲播影片 被乘客勸說爆粗狂鬧

男子冷靜說，「你知唔知你繼續係咁嘅話呢，不斷製造緊你嘅證據畀人去捉嘅啫」，阿伯繼續爆粗「X你老X呀，證據」，又指「個個都係咁講，你做咩唔出聲呢？」。男子直言，「你知唔知你繼續喺度犯法嘅啫」，阿伯續用聲勢壓人，「犯你老X，趷我呀？郁我呀？傻X」，影片就此完結。

阿伯指着手機質問男子，「X你老X，咁大聲？」，意即不認為自己手機聲量大。（Threads@nightingaletree_sasa）

網民：好心附近啲人幫下口

有網民認為樓主應加入勸說，「好心附近啲人幫下口，呢啲人多人X就會淆底」、「真心見到要幫口X返個阿伯，有時呢啲人一係就聲大大靠惡，一係就恃老賣老，總之欺善怕惡，畀埋下台階都繼續爆你」。

樓主回覆網民說，「對不起，我當時真的不敢插嘴入去，我只是拍下了」，又說「我覺得那個伯伯很無理取鬧，如果片中嘅男人見呢嗰post，想同你講聲你超勇！」。

男子直言，「你知唔知你繼續喺度犯法嘅啫」，阿伯續用聲勢壓人，「犯你老X，趷我呀？郁我呀？傻X」。（Threads@nightingaletree_sasa）

網民：得1個人係嘈交，多過1個人就係社會教育

網民向樓主表示，「希望你下次有勇氣，幫X係必須，得1個人係嘈交，多過1個人就係社會教育」、「再有咁嘅情況要幫拖XX件X老，件X老多數都會縮，你唔幫拖只會助長不合理事件發生」。

有網民則指出，「其實你幫手錄片已經好好，知道你未必夠膽當時出聲，但係你錄咗片就有證據，其實你下個站落車直接搵職員，佢犯晒港鐵條例，又騷擾又講粗口，港鐵職員會自己同佢傾，你就唔使自己同佢嘈」

有網民認為樓主應加入勸說，「你淨係拍片，其實沉默等如幫兇，有人開咗聲，你加把口成件事唔同晒」。（Threads@nightingaletree_sasa）

乘港鐵滋擾乘客或會被罰款

乘搭港鐵時如果滋擾乘客，或會被罰款。根據《港鐵附例》第25條「乘客不得造成滋擾，任何人不得在列車上或在鐵路處所任何部份作出對其他乘客造成滋擾或煩擾行為」，違者最高罰款5,000元。

另外，如果涉及「粗口」亦可能會被罰款。根據《港鐵附例》第28H條「粗言穢語」，不得使用任何威脅性、粗穢、淫褻或使人反感言語，或鬧事、行為不檢、行為不雅或作出使人反感行為，違者最高罰款5,000元。

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