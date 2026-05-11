智力測驗僅25分？名牌大學女碩士稱不影響生活　揭患「ADHD+ASD」

北京清華大學一名女碩士，入學期間因眩暈問題赴醫院精神科檢查，當時接受智力測驗分數僅有25分，報告甚至顯示介於「中等智力」與「中下智力」臨界值，讓她當場大受打擊，後來才發現自己是專注力失調或過度活躍症（ADHD）合併自閉症譜系障礙（ASD）。



「瑞文推理測驗」僅25分 女碩士：我是弱智嗎？

據《瀟湘晨報》報導，女網友「@是一顆努力的豆子」於5月10日在社群平台發文指出，她2022年碩士入學當月，因長期出現眩暈問題前往醫院檢查，但未發現明確病理原因，之後被轉介至精神科接受進一步評估。

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她回憶，當天需要完成大量心理量表與測驗，在精神狀態已相當崩潰的情況下，又接受了「瑞文推理測驗（Raven Test）」。最終測驗結果顯示，她的智力百分等級為25，落在三級與四級的臨界區間。其中三級為25%至75%，屬中等智力；四級則為5%至25%，代表智力水平中下。

面對結果，她坦言當時受到極大震撼，第一時間便向醫生詢問：「這是不是代表我是弱智？」而醫生則回應：「也不完全是這樣。」

不過，她強調，自己從小到大其實一直被認為是邏輯能力強、理科表現優秀的人。雖然碩士攻讀的是社會學，但本身具理科背景，目前更投入AI相關領域創業，因此對於測驗結果感到相當不可思議。

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驚嘆自己33歲才知是「ADHD+ASD」患者

她後續也私下做過多種智力相關測驗，分數普遍不高。直到後來透過篩查量表，才發現33歲的自己同時具有ADHD與ASD特徵。

她表示，雖然在學業、工作與創業過程中並未遭遇重大困難，但「明明生活功能正常，卻被測出智力中下」，讓她開始重新思考人類對自我狀態的認知是否真的客觀。

她也提到，希望未來能開發相關產品，透過演算法協助人們更全面理解自己的心理與認知狀態，並認為自己的經歷或許能帶給外界不同視角。

據了解，瑞文推理測驗（Raven Test）是國際心理學界廣泛使用的智力測驗之一，以測量推理能力與一般智力因素為主，常被應用於教育評估、智力篩檢及臨床診斷等領域。

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