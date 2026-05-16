電車女子車尾跨閘下車影片瘋傳！　搭霸王車VS跑去車頭付錢惹激辯

香港電車公司網頁顯示，目前成人車費劃一是3.3元，但廉價車資下仍有人選擇搭霸王車？本港網絡瘋傳片段，顯示有女子搭乘往跑馬地方向行駛電車時，站在上車位置，強行將雙腳跨入舊式三腳棍閘內，到站時便衝下車往車頭方向跑走，因此被質疑是坐霸王車。



不少網民炮轟相關行為，直斥「真係肉酸」、「電車嘅車費已經唔多，嗰兩三蚊都仲要呃」，認為不能姑息此等行為，應要報警處理。但另有意見指女子若存心避繳車資，不應跑向車頭方向，估計是當時車廂較多乘客，對方打算下車再往車頭方向拍卡付款，「如果有心唔俾，照計應該係鬼鬼鼠鼠向車尾方向跑，而唔係大搖大擺咁跑去車頭咁onX，佢跑得咁快應該係怕部車隨時會開走」。



有女子搭乘電車強跨閘門衝下車，被質疑搭霸王車。（「facebook＠車cam L（香港群組）」影片截圖）

香港電車（叮叮）付款方式為「後門上車、前門下車並付款」，乘客下車時可使用現金（不設找續）、八達通、或感應式信用卡付款。

電車女強行跨過上車閘門通道下車 疑坐霸王車

「有錢買花無錢搭車系列」，有網民在facebook群組「車cam L（香港群組）」上傳近1分鐘影片，顯示1輛電車當時正從黃泥涌道、往跑馬地方向行駛。車上1名手持花束的女子站在乘客上車位置，然後將雙腳強行跨入狹窄的舊式三腳棍閘內，當車長駛至樂活道打開車門後，女子迅速越過閘門通道下車，並往車頭方向跑離；至片段完結時，仍未能得知她有否繳付車資。

樓主就質疑「呢架叮叮車嚟㗎，都係2到3蚊啫」，意指對方「搭霸王車」，但就未有透露拍攝的日期和時間。

1名手持花束的女子站在上車位置，將雙腳強行跨入狹窄的舊式三腳棍內。（「facebook＠車cam L（香港群組）」影片截圖）

1名手持花束的女子站在上車位置，將雙腳強行跨入狹窄的舊式三腳棍內。（「facebook＠車cam L（香港群組）」影片截圖）

1名手持花束的女子站在上車位置，將雙腳強行跨入狹窄的舊式三腳棍內。（「facebook＠車cam L（香港群組）」影片截圖）

當車長駛至樂活道打開車門後，女子迅速越過閘門通道下車，並往車頭方向跑離。（「facebook＠車cam L（香港群組）」影片截圖）

當車長駛至樂活道打開車門後，女子迅速越過閘門通道下車，並往車頭方向跑離。（「facebook＠車cam L（香港群組）」影片截圖）

當車長駛至樂活道打開車門後，女子迅速越過閘門通道下車，並往車頭方向跑離。（「facebook＠車cam L（香港群組）」影片截圖）

網民批坐霸王車行為肉酸：兩三蚊都仲要呃

不少網民斥責女子行為「真係肉酸」、「電車嘅車費已經唔多，嗰兩三蚊都仲要呃」、「點解唔大叫話佢無俾錢呀」、「細個幾歲嗰陣自己搭電車返屋企，點知個身無錢，同個司機講『唔好意思，下次入返』通常都會俾你走，咁大個人都唔交代聲，就真係好無品」、「睇衣著唔似窮人囉，幾蚊都要走數」，認為應該要報警，不能姑息。

網民留意1點猜誤會：有心唔俾錢就唔會跑向車頭方向

惟有留言覺得片段不完整，猜測純屬誤會，「住港島嘅人都知，前面好迫人又趕住落車，又拎住花，後面落車會方便啲，之後都會去前面嘟返」、「片中個女人如果諗住走數，就唔會跑向車頭方向啦」、「影到佢落車係跑（去）車頭位置，似係趕去拍卡，又唔影埋佢衝去邊，大概率係片主有心誤導」、「如果有心唔俾，照計應該係鬼鬼鼠鼠向車尾方向跑，而唔係大搖大擺咁跑去車頭咁onX，佢跑得咁快應該係怕部車隨時會開走」。

（facebook「車cam L（香港群組）」）