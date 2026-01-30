美女老師偷食未成年男學生　趁老公不在「激戰」數小時　下場曝光

美國華盛頓州的中央谷高中（Central Valley High School）2022年曾發生離譜的師生桃色醜聞，1名已婚的女教師與未成年的男學生「看對眼」，前者更邀請對方來到家中發生性關係，後續校園內流言四起，相關證據也隨之曝光，這名女教師最終在法庭上承認脫序行為、接受制裁。



與男學生互傳不雅訊息 女教師邀到家中「開戰」

《紐約郵報》報道，這宗事件的起點是在2022年6月，主角是現年27歲、任職於中央谷高中的女教師麥肯娜（McKenna Kindred）和她的1名17歲男學生，最初是男學生找到了麥肯娜的Instagram帳號，接下來兩人便在線上互相傳送一系列露骨的簡訊、圖片和影片。

美國高中教師麥肯娜（McKenna）在2024年3月被捕，並承認犯下1級性行為不當罪。（YouTube@4NewsNow）

兩人關係很快在校內傳開：

據悉，男學生傳給麥肯娜的訊息寫道：「媽咪，很高興我能滿足你。」麥肯娜則回應稱自己在使用情趣用品時會想着這名男學生，其他訊息還包括「我想讓你來我的房間」、「我真的很喜歡被你觸摸」。

等到同年11月，麥肯娜趁著丈夫外出打獵，邀請這名男學生到家中，根據調查，男學生在晚間6時30分至7時之間抵達，兩人一開始在客廳看電影，隨後便開始接吻、接着在沙發上發生性關係，後續兩人進到臥室持續到當晚10時，兩人「完事」後還回到客廳閒聊並一起去洗澡，最終男學生在晚間11時30分左右離開。

校內流言四起 女教師認罪下場曝光

兩人的關係很快在校園內傳開，男學生的友人在同年12月向校方提供了麥肯娜和男學生之間的露骨訊息、圖片和影片，男學生的母親也提供更多關於麥肯娜犯罪的證據，她告訴調查人員自己看到了麥肯娜傳給她兒子的胸部照片，以及兒子回傳的不雅影片。

最終，麥肯娜在2024年3月被捕，並承認犯下1級性行為不當罪，她雖然並未坐牢，但被判處2年緩刑並罰款700美元（約5465港元），同時登記為性犯罪者10年，3個月後她與丈夫一同搬離華盛頓州，麥肯娜也繳回教師執照，目前的職業狀況則不得而知。

延伸閱讀：英校不倫三角戀 校長士巴拿暴打副校長頭 全因愛上同一女教師

+ 9

延伸閱讀：

曾獲最佳教師！美已婚女老師誘騙車震 男學生想分斷不了

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】