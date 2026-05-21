上水水浸浸過腳掌　住村屋女生急流中逆流歸家　網民呼：好牙煙呀

【天文台／HKO／天氣消息／紅雨／黑雨／黃雨】本港今日（5月21日）多處地區凌晨下起暴雨，天文台凌晨一度發出紅色暴雨警告信號及新界北部水浸特別報告，新界北部尤其是上水、打鼓嶺、沙頭角一帶受到大雨影響，今早多處地區錄得超過50毫米雨量，荃灣、葵青、大埔及西貢雨量更超過100毫米。



有上水居民於網上發文分享水浸情況，有住村屋的女生晚上下班回家，入村的一段路變成急流，水位浸過腳掌，她需要逆流而上，幸最終安全抵達居所。網民大呼，「哇！好牙煙呀，影還影，注意安全至好」。有網民笑說，「上水居民居水上」，甚至有上水居民揶揄「歡迎來到上水水上樂園」。



有上水居民於網上發文分享水浸情況，有住村屋的女生晚上下班回家，入村的一段路變成急流，水量浸過腳掌。（Threads@mort_moran_）

該住上水的女生於Threads發文發片大呼，「下世唔會再住會水浸嘅村屋」，指出當時晚上下班後吃完飯，11時許回家，驚覺入村的一段路水浸變成急流，「要逆流而上」，強調自己並非「呢個時間遊河出街玩」。

上水水浸 住村屋女生急流中逆流歸家

影片見到，大量黃泥水不斷急速湧向女生，水位浸過腳掌，照片亦見到浸到私家車車輪一小部份。

女生之後安全抵達居所，洗澡及執拾濕掉的袋後才發文，提醒「大家唔好學我邊走邊影，注意安全呀！」。

影片見到，大量黃泥水不斷急速湧向女生。（Threads@mort_moran_）

影片見到，大量黃泥水不斷急速湧向女生。（Threads@mort_moran_）

影片見到，大量黃泥水不斷急速湧向女生。（Threads@mort_moran_）

水浸浸到私家車車輪一小部分。（Threads@mort_moran_）

網民：好牙煙呀，影還影，注意安全至好

網民大呼，「哇！好牙煙呀，影還影，注意安全至好，好似我細個喺新界見過嘅畫面，水浸得好厲害」、「部車就慘啦，浸晒水」、「廿幾年前住泰亨㘭仔，最高峰個時1年浸3次，感同身受」。

有網民笑說，「上水居民居水上」、「你會唔會買個船仔？」，甚至有上水居民揶揄「歡迎來到上水水上樂園」，又建議應盡快搬走，「今世仲有排你受，氣候變化愈來愈勁」、「下世？下年下下年好搬啦」、「年年都有呢啲post，上年睇過幾單村屋水浸，記得識揀一定揀高位」。

（Threads@mort_moran_）

有上水居民分享水浸影片，並揶揄「歡迎來到上水水上樂園」。（Threads@___kkkenkkkan）

有上水居民分享水浸影片，並揶揄「歡迎來到上水水上樂園」。（Threads@___kkkenkkkan）

有上水居民分享水浸影片，並揶揄「歡迎來到上水水上樂園」。（Threads@___kkkenkkkan）

上水水浸情況。（Threads@miuleung21）