搬出公屋2年！女子自行除名遭母反鎖咬傷　3警方合力將婦人制服

家家有本難唸的經，最重要的是保住人身安全。本港1名女生在Threads表示，自己和家人總共5人住在公屋大單位，但她和家人「嗌大交」，所以搬出住所，接近2年沒有聯絡，家人開始情緒勒索要求她回家。樓主知道家人的呼喚，其實是因為房署最近要求他們填報收入，所以家人「實際係想我返去填表」。連同樓主，家中4人有收入，極大機會屬於富戶家庭，租金將由最少2.5倍起跳。



樓主不想向家人提供收入資料和現時地址，了解公屋運作邏輯後，除名對家人不會有調遷影響，「有2位已經60歲以上，仲有1位好大機會65歲以上」，就算日後戶主離世，樓主不會有機會繼承公屋，但有可能要支付額外租金以保留戶籍，於是在網上急問如何繞過家人除名，希望藉此徹底斷絕關係。



最終樓主自行向房署申請除名，但返家取回個人物品時卻遭母親反鎖兼咬傷，事作驚動警方上門，婦人由3名警員合力制服，鎖上手銬後送院。



樓主和家人總共5人住在公屋大單位，但她和家人「嗌大交」，所以搬出住所，接近2年沒有聯絡。（資料圖片/非涉事公屋）

樓主返家取物品 遭母親反鎖咬傷

正當網民在帖文提出意見之際，樓主另發帖文，表示已經親身前往房署辦公室交表除名，職員表示會另外聯絡戶主處理餘下手續，由於進行除名程序，所以樓主返回家中，取回剩餘物品，當時母親在家，見到女兒後不但立即反鎖大門，而且將她咬傷，甚至將樓主部份物品扔到樓下。樓主受傷後被迫困在家中，其男友則仍在屋外，最終只好報警求助。

3警制服母親 到精神科求醫

警員接報到場，不斷說服樓主母親開門，但她斥責「生左個白眼狼」（意指忘恩負義、不知感恩的人），沒有生存意義，要求警員開槍打死樓主。警員了解事件後，勸說婦人尚有兒子，毋須動氣。

但樓主母親沒有理會，且用盡力氣阻止開門，最終樓主由胞弟趕至協助，母親卻仍趴在鐵閘阻止，3名警員合力開門制服樓主的母親，將她鎖上手銬，然後帶到醫院接受檢查，當中包括精神科，而樓主只能取回部份個人物件。

樓主母親遭3名警員合力制服，同時鎖上手銬，繼而被帶到醫院接受檢查，包括精神科。（AI生成圖片）

父親批評女兒︰搬咗出去搞到𠵱家咁樣

在公屋除名方面，父親前往旅行8天，短時間無法相約一起進行除名手續，但得知事件後，透過訊息表示對女兒極度失望，「搬咗出去搞到𠵱家咁樣」。

網民安慰︰辛苦晒你

樓主慨嘆「希望今次真係成件事完咗，好攰好辛苦」，大量網民留言安慰，「對你阿爸態度笑咗，明顯你阿媽發癲，都關晒你事咁」、「辛苦晒你，我好明白家庭成員有精神病嘅感受，係有幾咁沉重，祝福你照顧好自己，生活環境同身邊朋友愈嚟愈好」、「乜嘢白眼狼？香港係講食碗面反碗底，同埋你都唔係」。

房委會教導家庭成員如何自行除名

綜合香港房屋委員會等資料，有家庭成員如果有意除名，除了親身到屋邨辦事處或分區租約事務管理處辦理除名手續之外，也可以通過書面提出删除戶籍要求，遞交最新住址證明等資料，如果其遷出證明屬實後，該公屋戶主便會獲邀辦理删除戶籍，即除名手續，以便作出更改。

樓主慨嘆「希望今次真係成件事完咗，好攰好辛苦」。（AI生成圖片）

戶主完成删除戶籍手續

另外，更改租約上的家庭成員名單必須取得戶主同意，若戶主不合作，房委會不會改動租約，只會更新內部記錄以執行删除戶籍，房署會發信通知戶主已採取的行動，提醒戶主必須及早完成删除戶籍的手續。當房委會收到相關戶主刪除戶籍申請並確認相關證明文件正確無誤後，約1個月內便會更新租約。

可致電18111尋求精神健康支援

精神健康諮詢委員會自2020年7月起推行精神健康推廣和公眾教育計劃「陪我講」，提高公眾對精神健康的了解，鼓勵市民及早尋求協助及治療，官網提醒，如果身邊的人出現傷害自己或其他人的情況，請致電999求助或前往急症室尋求專業協助，若需要即時精神健康支援或轉介服務，請致電政府的「情緒通」18111精神健康支援熱線，熱線為有精神健康需要人士提供24小時即時支援和轉介服務。

（Threads@seasoulk）