城巴乘客搬兩大行李箱坐上層　放椅前霸佔兩座位　網民斥自私危險

乘搭公共交通工具不應用物品霸佔座椅！有男子於網上發文公審，有城巴乘客拿着兩個大行李箱坐上層，其中1個行李箱放在對面行空座椅前，堵塞該兩個座椅出入口，令其他乘客無法坐下。



網民批評該乘客行為「自私自利」之餘，亦指將行李箱搬上搬落十分危險，「成日覺得抽住咁多嘢仲可以上上層嘅人係有超能力，落車嗰陣論盡到1個點，不幸嘅話連人帶嘢碌埋落去」。



有男子於網上發文公審，有城巴乘客拿着兩個大行李箱坐上層。（Threads@v6b_zx4329）

該男子於Threads發文發片，影片所見，男子當時坐在1輛城巴上層，坐在樓梯口前的乘客將1個軍綠色行李箱放在身旁座椅前，椅上放了大背包，另再將1個桃紅色行李箱放在對面行空座椅前，堵塞該兩個座椅出入口。

城巴乘客攜兩行李箱 坐上層霸佔座位

該乘客霸佔多個座椅的行為引來發文男子不滿，批評「咁樣擺行李都得，其他人唔使坐啊？」。

兩個大行李箱放在座椅前，堵塞座椅通道，另椅上亦放有大背包。（Threads@v6b_zx4329）

網民斥危險：拎上拎落甩手撞到人咁點計

網民留言直斥，「由細到大都未見過人攞行李上上層，呢幾年真係大開眼界」、「好危險，拎上拎落甩手撞到人咁點計」，又建議「叫佢移開！」、「行李邊上到上層，仲要擺到咁，影低佢即刻落去同司機講」。

其中1個行李箱放在對面行空座椅前，堵塞該兩個座椅出入口，令其他乘客無法坐下。（Threads@v6b_zx4329）

城巴乘客須知：不可攜超逾5公斤及0.1立方米物品登車

根據城巴乘客須知，每位乘客只可攜帶總重量不超逾5公斤及總體積不超逾0.1立方米之物品登車，而所有登車之物品或行李亦不可有任何危險性或厭惡性。車長有權拒絕攜帶着不符合以上規定之物品或行李的人士登上或乘搭巴士。該物品或行李不得佔用任何座位，亦不得放置在巴士的通道上或樓梯上。

（Threads@v6b_zx4329 / 城巴）