港人批台灣人不懂吃！台網怒點名「2香港美食」：像狗食、鹼味重

台灣與香港雖然地理位置接近，但飲食上仍存在不少差異。一名網友分享，近期常在社群平台上，看到香港網友認為「台灣人不懂吃」，甚至直言香港美食才是天下第一，讓他好奇在台灣人眼中，是否也有被過度吹捧的香港食物？貼文一出後，引起廣大網友熱議。



這名網友在PTT以「最過譽的香港食物是哪個？」為題，指出近期看到很多香港網友發文，認為香港食物才是天下第一、台灣人味覺與他們相比差很多，但他自己認為香港食物被過度神化，尤其是「咖哩魚蛋」，同時好奇詢問：「還有沒有什麼過譽的香港食物？」

有網友發現，社群平台上部分香港人認為「台灣人不懂吃」，讓他忍不住好奇，在台灣人眼中，究竟有哪些香港食物其實被過度吹捧。（截取自PTT）

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貼文一出後，不少人都提到「撈麵」，紛紛表示：

「撈麵，吃過後完全不想吃的」

「有的街坊的小麵店，撈麵就是醬油膏+海鮮醬，這個倒是真的不太行」

「撈麵真的超難吃」

「撈麵真不如關廟麵」

「撈麵，鹼味好重」

「撈麵，你不如去買印尼炒泡麵」

「撈麵+1」



此外，也有網友點名「公仔麵」，回應：

「公仔麵還要配上極品午餐肉活像狗食」

「公仔麵，真的不如乾炒出前一丁」

「公仔麵，就算是餐廳做的也難吃」

「公仔麵，很硬」

「公仔麵，巨難吃」

「公仔麵難吃」



不過，仍有部份網友認同香港美食，指出：

「基本上都是合格，只有價格問題」

「香港的東西都蠻好吃的啊，沒啥雷的」

「最過譽是哪個我不知道，我只服煲仔飯」

「好吃的就港式飲茶那種一道道點心」

「香港的東西都不錯阿，像叉燒酥或是傳統蛋撻」



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事實上，台灣人非常喜歡海外旅遊。一名網友分享，台灣民眾普遍偏好前往日本、韓國、泰國及香港等地旅行，好奇詢問大家：「有沒有去過一次就不再想回訪的地方？」

對此，不少網友點名韓國與香港。選擇韓國的人表示：

「可能我沒在追韓星，所以覺得普通」

「韓國人真的普遍沒水準」

「首爾，官方想賺觀光財但民間對觀光客態度超爛」

「韓國，超無聊，卸除韓劇kpop濾鏡就是很無聊的國家」

「韓國，幾乎跟台灣一模一樣」



而選擇香港的人則覺得：

「絕對是香港，找不到香港的任何一點優點欸，東西超貴品質又差、人又超兇」

「香港，物價高服務態度差，景點也都沒什麼看頭」

「我2位朋友說香港澳門，能玩的很少，主要就是吃東西」

「香港，東西貴又不一定好吃」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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