石籬快遞搬運工坐上電喞車「駕駛」　街坊憂安全問題　指引這樣說

運貨用的電唧車可否「載人」？有葵涌石籬街坊在社交平台發帖，指屋邨內的物流工人會坐上電唧車操作運貨，保安已多次提醒，但「佢都串返保安」，怕會構成安全問題，另有街坊指搬運工會將電唧車停在斑馬線附近，令長者過馬路變得危險。但不少網民留言時覺得「無問題」，「放鬆啲啦，香港人。佢哋都係用最舒適嘅方法做嘢啫」。據職安局指引，唧車不可用於載人。



石籬街坊拍到搬運工用電唧車運送貨物時坐到車上，擔心有安全問題。（fb「我們都是石籬邨長大的」圖片）

搬運工坐上電唧車送貨 保安提醒反「被串」

有網民在facebook街坊群組「我們都是石籬邨長大的」發帖，拍到有物流搬運工「送貨時咁樣（送）法，都好笑」，又指保安員已多次提醒他們不要坐在送貨的唧車上，「佢都串返保安」。

街坊憂安全問題

照片所見，紫色貨車內裝了多箱物流公司的貨物，另有照片拍到1名搬運正坐在相信為電唧車的貨物之上，其中1隻手拿住電話貼在耳邊。樓主直言擔心這樣運貨隨時撞到人，「不是送唔送貨問題，係安全問題」。

有街坊指，搬運工經常將唧車側在屋邨診所門口的斑馬線附近，「咁變咗單程線，長者過馬路非常危險，因睇唔到對面線啲車」。

石籬街坊拍到搬運工用電唧車運送貨物時坐到車上，擔心有安全問題。（fb「我們都是石籬邨長大的」圖片）

網民：佢哋都係用最舒適嘅方法做嘢啫

但不少網民認為樓主放大問題，不必公審，表示「好多電唧都專登設計咗坐位同企位」、「放鬆啲啦，香港人。佢哋都係用最舒適嘅方法做嘢啫，佢喺前面一路行一路拉，同佢坐喺上面用盡架電唧車其實冇分別」、「有咩問題，自從有咗電唧，好多人都係咁用，就算正常用法，意外發生時都可以傷到人，你覺得佢心態輕挑唔似做嘢，但佢只係用較舒服的方法完成，我估佢哋喺人多鬧巿未必會用相同手法去做，放鬆啲啦」。

職安局指引稱唧車不可載人

據職安局指引，唧車不可載人。另外，在行車道、行人路及單車徑上使用「電動可移動工具」（例如：電動滑板車、電動單輪車、電動平衡車、電動滑板、電動單車等）可能違反《道路交通條例》（香港法例第374章）及其附屬法例。