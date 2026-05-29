大師加持？大廈管理處貼「誦經」告示　恐嚇亂棄垃圾者：惡病纏身

亂棄垃圾行為固然要不得，但也不用公然恐嚇吧！網上瘋傳照片，顯示有大廈疑因屢被胡亂棄置垃圾，物管公司為杜絕以上行為，貼出告示聲稱已邀請「大師誦經」，相關人士再亂棄垃圾將會「惡病纏身」。



有網民批評管理處離譜，「好心唔好借佛教個牌頭去X人」、「恐嚇還恐嚇，扯上宗教就唔同講法。整呢張嘢嘅人應該本身無信仰，而且唔了解正經宗教」，亦有人質疑大廈亂棄垃圾問題的嚴重程度，「都幾惡毒，想知掉垃圾個人有幾離譜要做到咁？」。



有大廈貼出告示，稱已請大師誦經，亂棄垃圾者將會惡病纏身。（facebook圖片）

大廈管理處「請大師誦經」 貼告示恐嚇亂棄垃圾者：惡病纏身

有網民在faceebook群組發帖，驚訝稱「管理處好癲」。相中可見，有大廈在木門貼上1張以黑白色列印的告示，引用天壇大佛的佛像，表示「本大廈已經請佛學靜空大師誦經，亂掉垃圾者，必然惡病纏身」，估計是大廈曾有人胡亂棄置垃圾，物管公司為避免類似事件再生，遂以此等方式恐嚇相關人士。

估計大廈曾有人胡亂棄置垃圾，物管公司為免類似事件再生，遂借此恐嚇相關人士。（AI生成圖片）

《香港01》記者翻查，發現相片最先是被人上傳至threads帳號，樓主指其居住的大廈管理處貼出以上通告，她雖然覺得有問題，但對方卻堅持張貼且「貼到周圍都係」。有網民提出質疑，「可想而知大廈亂掉垃圾嘅情況係有幾嚴重，出動埋大師」、「都幾惡毒，想知掉垃圾個人有幾離譜要做到咁？」、「起碼引起注意」；但有人批評張貼告示者，「好心唔好借佛教個牌頭去X人」、「邊個佛學大師肯咁樣妄作罪孽」。

相片最先被上傳至threads，事主指其居住的大廈管理處貼出通告，更「貼到周圍都係」。（「threads@angic0519」圖片）

（facebook／threads）