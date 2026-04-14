開運妝容2026重點　楊登嵙解析2色系搭配　眼妝改棕紅色調助事業

想要提升財運、工作運，好人緣以及桃花運，除了求神拜佛之外，今年也可以試著從妝容技巧中暗藏好運密碼！



2026 年之際，開運達人楊登嵙教授從流年五行切入，點出今年「開運妝容」的五大重點，從色彩的選擇、氣色管理，到化妝比例的調配，教妳輕鬆掌握新年好運能量。

2026開運色系是「火與木」

新年之際想要尋求好運，就得先掌握開運色！楊登嵙教授分析道，今年為歲次丙午年，也就是俗稱的火馬年，丙為火、午亦屬火，加上木生火的五行關係，使得「木」與「火」成為今年最重要的開運元素。

反映在妝容與色彩選擇上，並不意味著必須高調使用鮮紅或紫色，而是透過綠色、橄欖色、墨綠等木系色調，搭配紅色、粉紅、紫紅或橘紅等火系色彩，在柔和中堆疊溫度，提升整體妝容氣場，進而營造出自信能量。

2026開運妝容重點（點擊放大瀏覽）▼▼▼

2026開運妝容重點（01製圖；IG@for_everyoung10）

+ 9

1. 眉毛乾淨俐落整潔

在整體妝容中，眉毛向來被視為五官的梁柱，於面相學來說，眉毛更是影響氣場最深的一環。楊登嵙教授特別提醒，眉毛象徵人際與決斷力，2026 年的開運眉妝重點不在於流行眉型，而是「乾淨俐落」。透過修整眉形、去除雜毛，讓眉尾線條清晰，能讓五官看起來更立體，也讓整體形象顯得有條理、有精神，無形中提升好感度與信任感。

2. 棕紅眼妝提升精神

眼妝方面，則建議捨棄過度濃重或侵略性的畫法，改以棕紅色調為主軸，替眼神注入溫度與溫柔神韻。另外，眼線的搭配上，可以選擇咖啡色、墨綠色或紅棕色系，不僅能修飾眼型，也能讓眼神看起來柔和卻不疲憊。至於睫毛只需輕刷即可，重點在於提亮眼神，而非堆疊存在感，這樣的妝感特別適合日常與職場情境，低調卻大器。

3. 底妝輕薄大方自信

除了彩妝色彩的活用法則外，楊登嵙教授也點出，底妝是穩定整體氣場的基礎！2026 年並不適合追求高遮瑕或厚重妝感，反而應該以輕薄、透亮為主，讓肌膚呈現自然細緻的狀態。例如，選擇貼膚型底妝，局部修飾即可，再以蜜粉輕輕定妝，能讓妝容更持久，也讓整體妝感看起來乾淨、自信且不費力。

4. 唇頰紅潤，溫柔有氣色

最後，也別忘了點綴上最能展現好運能量的關鍵：唇彩與腮紅。將粉嫩腮紅輕掃於臉部外側，能自然提亮氣色，讓人看起來親切又有精神；唇彩則建議選擇帶有光澤感的珊瑚橘、桃朱紅或淡紅色系，這些色彩正好呼應火元素的溫暖特質，既溫柔又不失氣場，能在第一眼就為他人留下舒服且正向的好印象。

2026開運妝容常見問答

Q1：開運妝容一定要每天都畫全妝嗎？上班族怎麼快速融入日常？ A：不需要每天全妝上陣，開運妝容的核心在於「關鍵部位到位」。對台灣上班族來說，日常只要把眉毛修乾淨、底妝維持輕薄透亮，再加一點棕紅或珊瑚色唇彩，就能快速完成開運感妝容。這樣的配置不僅符合辦公室情境，也能在不費力的狀態下維持好氣色與穩定氣場。 Q2：油性肌或混合肌適合輕薄開運底妝嗎？會不會更容易出油脫妝？ A：油性肌與混合肌反而更適合「輕薄型」開運底妝，關鍵在於妝前與定妝步驟。建議先使用控油型妝前乳，底妝選擇貼膚但不厚重的粉底或氣墊，局部遮瑕即可，最後以蜜粉輕掃 T 字與眼下。台灣氣候濕熱，過厚底妝反而更容易崩壞，也會讓整體氣場顯得沉重。 Q3：棕紅、橘紅這類開運色，黃皮或偏暗膚色也適合嗎？ A：適合，但色調選擇很重要。膚色偏黃或偏暗的人，建議選擇帶棕調或灰調的棕紅、橘紅色，而非螢光感或過亮的紅色，才能顯白又不突兀。唇彩與腮紅可以從低彩度版本入手，既能呼應火元素，又能讓妝感看起來自然高級，不會有顯黑或顯老的問題。 Q4：眉毛開運一定要重畫眉型嗎？原生眉毛雜亂怎麼處理？ A：不一定要重畫眉型，重點在於「整理」。對於原生眉毛較濃或雜亂的人，先修掉雜毛、拉出清楚眉尾線條，就能大幅提升整體精神度。眉色建議選擇自然棕或灰棕色，避免過深。這樣的眉妝不僅符合開運概念，也非常適合日常與職場，讓人看起來可靠又好相處。 Q5：敏感肌可以嘗試開運妝容嗎？會不會因顏色疊加而刺激？ A：敏感肌完全可以嘗試，但建議從「單一重點」開始，而非多色疊加。底妝選擇成分單純、低刺激的產品，眼妝與唇彩則挑選礦物色料或標示敏感肌適用的款式。實際操作時，只要在唇彩或腮紅加入一點火系色彩即可，不必全臉堆疊，既能保有開運能量，也能降低刺激風險。

同場加映：Threads爆紅4大唇膏推薦 「這款」修唇紋超顯嫩 打造天生水光唇（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 12

延伸閱讀：

2026開運美妝香氛推薦6款！愛馬仕粉底、Tom Ford無花果彩妝、Diptyque臘梅蠟燭一次看｜美週buy一下

2026香氛彩妝新品搶先看！Dior潤唇釉、資生堂聚光蜜粉、CORTIS愛用香水品牌SW19登台｜美週buy一下

【本文獲「Bella儂儂」授權刊出，未經同意禁止轉載。更多精彩報導，詳見《Bella儂儂》。】