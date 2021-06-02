中國首現H10N3禽傳人！印度神童曾預言或再爆瘟疫　網民：又中！

撰文： 李積飛 最後更新日期： 2021-06-02 15:38

【H10N3禽流感／印度神童預言】內地新冠肺炎疫情增多之際，江蘇省出現一宗人類感染甲型禽流感H10N3個案，是全球首宗人類感染，引起關注。事件令網民再次聯想到「印度神童」阿南德（Abhigya Anand）預言，原來阿南德曾預言今年（2021年）或會再發生瘟疫、流行病爆發等大災難。 另外，越南近日發現新的新冠病毒變種，擁有印度和英國兩個變種病毒特徵，更可以通過空氣傳播，當地官方形容這種新型混合變種更具傳染性，形容「非常危險」。而阿南德於最新預言中亦預言，世界接下會變得更差，又預言疫苗會引爆更大問題。

江蘇省出現的人類感染甲型禽流感H10N3個案，是全球首宗人類感染。個案涉及一名居於江蘇省鎮江市的41歲男子，他4月23日出現病徵，並於4月28日入院接受治療，目前情況穩定，其密切接觸者沒有出現異常情況。

國家衛健委強調，專家評估認為，H10N3病毒未具備有效人傳人能力。

印度神童預言成真？

新冠肺炎病毒不斷變種之際，江蘇省又出現首宗人類感染H10N3個案，由於「印度神童」阿南德曾預言今年或會發生瘟疫、流行病爆發等大災難，更預言了疫苗非解決問題方法，令網民聯想到阿南德預言是否成真。

而阿南德今年4月最新預言中亦預言，世界接下會變得更差，又預言疫苗會引爆更大問題。

即睇印度神童最新預言，之後會更慘？要到2022這個月才會好轉▼▼▼

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印度神童阿南德亦曾預言疫苗會有以下問題▼▼▼

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印度神童提7大解決危機辦法

雖然阿南德對於2021年有很多預言，但也毋須過份擔心，因他同時提出了7大解決辦法。

阿南德提出的7大解決危機辦法▼ ▼ ▼

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另外，印度出現的「雙重突變」新冠變種病毒同樣引起全球關注。

什麼是「雙重突變」？疫苗是否仍然有效？即睇以下圖片拆解（點小圖放大看）▼▼▼

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再看越南出現混合變種病毒後的疫情▼▼▼

印度神童預言亦受質疑

其實阿南德預言亦非全部成真，部份受到質疑，例如他預測2020年會發生第3次世界大戰，並指出參與國家為美國、伊朗、印度及巴基斯坦，但綜觀2020年未有發生相關事件。另外，阿南德曾預測2021年2月或發生經濟崩盤等大災難，惟雖然全球股市有大幅波動，但仍然處於高位，所以預言這回事，只供參考。

印度14歲天才少年阿南德（Abhigya Anand）曾預言2020年底將有一場更嚴重的災難，結果新冠肺炎病毒出現變種。（YouTube截圖）

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【尼帕病毒Nipah virus／立百病毒／病徵症狀／預防】荷蘭有非牟利組織發表報告指，「尼帕病毒（Nipah virus）」或將引起下一場大規模流行疾病，更表示如在中國般大國爆發，會造成災難後果。尼帕病毒在中國致死率高達75%，死亡率比新冠肺炎病毒高近150倍，一旦感染不堪設想，究竟有什麼病徵及預防方法？

「尼帕病毒」傳播途徑＋12症狀▼▼▼

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「尼帕病毒」預防方法▼▼▼