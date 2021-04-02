天文台清晨接地震報告　多區市民嚇到醒咗　香港4個地方曾是震央

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-04-02 11:11

香港地震？天文台公布，今早(2日)5時40分，中國東南部近岸發生一次3.7級地震，即廣東省河源市之西北偏西約23公里，距離香港之北約180公里。不少網民都在社交網站或討論區問「有冇人感覺到地震」，稱維持了約4至5秒，亦有人指感受到震動時還以為自己想多了，「冇諗過香港有地震」。事實上，香港過去不少地震紀錄，甚至境內都有地震震央！

沙田、大埔、北區、九龍等多區市民都表示有震感。（資料圖片）

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香港天文台表示接獲約100名市民報告，表示感到這次地震， 震動維持數秒。初步分析顯示本港的地震烈度為修訂麥加利地震烈度表的第II( 二 )度 ，即在樓宇上層或合適位置，且在靜止中的人有感 。

多區市民紛紛在facebook及連登討論區等發文分享，地震發生時的感覺，指前所未有感受到如此強烈的震感，亦有網民想起早前有人釣到約12呎長大海縵（又稱油𩺬），未知是否與地震有關▼▼▼

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翻查天文台資料顯示，自1905年有記錄以來，至今共有 189 次強度不等的有感地震記錄，而香港有感地震的震中位置大部分都在香港境外，1979年至今只有8次震中位於本港境內，對上一次只是2019年。

按圖睇有邊8次香港成震央的記錄▼▼▼

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