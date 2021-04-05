停車場月租用戶優先入場　竟被時租車司機開窗大鬧：月租都要排！

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-04-05 19:30

【月租／時租／停車場／排隊】香港人多車更多，近年排隊等車位入停車場更加成為常態！有網民在討論區上分享，指自己是停車場月租用戶，因此即使停車場門口有車排隊都會直接駛到閘口入閘，但卻被門口排隊等待時租車位的司機投訴，指「月租都要排」，令他不明所以。網民大多認為道理在樓主一方，「月租都要排，我租嚟做咩？」。

有網民表示自己是停場車月租用戶，可以優先進場，卻被時租用戶指「月租都要排隊」。圖為示意圖片，非涉事停車場。(資料圖片)

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網民客家人(hecarim)在連登討論區上以「月租俾時租人士叫我去排隊」為題發文，分享最近1次的泊車奇遇：

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有網民引用過去消委會《選擇》月刊的節錄，指類似爭議亦曾有發生。停車場月租用戶張先生指停車場入口經常有車龍排隊入場，特別是假日期間需要等上半個小時之多，批評安排對月租用戶不公，因為月租用戶早已繳付該月租金，理應任何時候都有車位可以停泊，停車場亦應該預留足夠車位。張先生曾經向停車場投訴，但情況未有改善，於是向消委會求助。

消委會跟進後，停車場方面指已經檢討過入場安排，正常情況下會於入口安排人員維持入場秩序並讓月租用戶優先入場，又指司機如遇上問題可以向職員求助。不過張先生亦表示，因為對停車場服務失望，所以不會繼續租用該停車場車位。

不少網民都認同樓主所言，指「呢幾日假期司機出晒嚟好得人驚」、「條友肯定新牌，啲啲基本常識都唔知」、「我畀咗月租錢，即係每日都有畀錢，仲排咩？」、「我車位買返嚟都被時租鬧過」、「月租永遠優先㗎啦，唔係租嚟做乜？」。

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