台少女全裸躺瞭望台　疑遭4男灌醉脫光衣服　遊客報警揭恐怖內幕

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-04-08 21:30

只是為了2000元台幣，有必要做到這個地步？台灣1宗案件引起網民熱議，台中20歲蕭姓男子前年10月透過facebook認識1名16歲少女，同月邀請離家的少女到自己的住處留宿。翌日蕭男發現家中遺失2000元台幣（約550港元），認為是少女偷錢，一氣下聯同友人設局，將少女蒙眼後帶到瞭望台，再逼她陪酒，將她灌醉後脫光其衣服，最後有遊客於清晨發現少女全裸躺地，嚇得馬上報警。包括蕭男在內的4名男子目前被控妨害自由等罪，案件令網民大吃一驚：「為了2000這樣搞別人？」

台中1名少女被4男子帶到望高寮夜景公園灌醉，慘被扒光衣服後棄於公園。（示意圖／資料圖片）

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案情指，蕭男在2019年10月在fb認識該少女，並於同月18日邀請離家的少女留宿1晚，惟翌日少女離去時，他發現家中不見了2000元台幣（約550港元），懷疑是少女留宿時偷竊。蕭男後來找了數名友人想辦法設局向少女報復，同月30日，他透過7歲的張姓女生約少女出來玩，其實是想聯同另外3名男子捉拿少女。

當晚少女去到約定的卡拉OK時，開門發現蕭男拿棍棒守候，馬上逃走仍被蕭男一行人追上，拖到附近的小巷中，少女一再否認偷錢，但蕭男不相信，倚仗人多要求少女跟他們走，少女未敢反抗。蕭於是聯同另1名28歲陳男、同為19歲的洪男、陳男，用毛巾蒙住少女眼睛，把她載到台中知名看夜景的景點——望高寮夜景公園。

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到場後4名男子竟飲酒玩樂，強逼少女陪酒，她擔心不服從會被施暴只好屈從，結果被他們輪流灌酒。蕭男等人將少女灌醉後仍不罷手，動手扒光少女所有衣物，又拿走她的手機，留下赤裸的少女在望高寮，直至翌日清晨5時，才有遊客發現少女全裸躺在地上，馬上報案。

檢方指，蕭男等4人承認帶少女到望高寮喝酒，但否認有脫光少女衣物，不過檢方查看附近的閉路電視畫面，認為證據充足，不信納疑犯說法，將控告4人妨害自由、違反兒童及少年福利與權益保障法。

網民點睇：

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事件引起網民熱議，有人認為無論少女有沒有偷錢，涉事金額只是2000元台幣（約550港元），根本不需要做到這地步，「現在網上交友真危險」，甚至大罵疑犯雖然20歲，「腦子居然還在嬰兒階段」。

（綜合）