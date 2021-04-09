美女網紅IG獲Justin Bieber追蹤全因一篇文　許慧盈：嚇到發抖！

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-04-09 19:30

台灣網紅許慧盈早前在Instagram上傳限時動態，分享愛犬「J寶貝」穿著Justin Bieber品牌衣服的照片，沒想到竟然被本尊看到，還被轉發到對方有1.5億追蹤者的帳號上，期後她再度發文，驚喜宣告自己被Justin Bieber追蹤IG，還是501人追蹤名單裡面唯一的台灣素人，她開心得語無倫次說：「我真的要腿軟了…世界狂級的！」

許慧盈可以說是台灣最幸運的女孩，她在IG驚喜宣告：「Justin Bieber追蹤我了！我傻眼！我真的嚇到了！我真的嚇到發抖！心臟跳好快…我真的要哭了…」還PO出IG的粉絲追蹤清單，果然就有Justin Bieber的本人帳號，她欣喜若狂地說：「我嚇到打這篇文章的時候都在發抖，我到底憑甚麼能讓這麼出色的歌手追蹤我啊！

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對於自己的幸運，許慧盈心存感謝，也直言心臟快蹦出來，腿也發軟了，即使以後被退追蹤也沒有遺憾，想要享受現在這個幸運的時刻，也希望外界不要來酸言酸語，因為她也不知道為什麼會被追蹤：「因為我是哪來的福氣啊！覺得自己一定需要發文感謝感恩，這才是應有的禮貌！」

事實上，前幾天在被Justin Bieber轉發動態時，許慧盈也另外透過Instagram私訊，向Justin Bieber再次表達謝意，很開心地發現這回對方也有點開來看。因為相當難得，她收到很多網友道賀訊息，高興表示：「很感恩，我愛你們！總之我覺得超級狂！我真的是炸幸運的女孩。」留下超開心的回憶。

許慧盈被Justin Bieber追蹤了。（IG@hello_win_0623、IG@justinbieber）

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