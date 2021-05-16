藏傳佛教高僧圓寂後「虹化」　遺體發光縮小變乾屍？　學者咁解釋

撰文： 夏洛特 最後更新日期： 2021-05-16 23:00

「虹化」在藏傳佛教中，是得道高僧圓寂時出現的一種神秘現象。據稱虹化者圓寂時，肉身會化作一道彩虹而去，或是死後數天內不斷縮小發光，最後留下一具乾涸且堅硬的遺體。到底能否以科學去解釋當中演化？

有指藏傳佛教高僧圓寂後，會出現「人體虹化」現象。（Youtube頻道「腦洞烏托邦」影片截圖）

專門分享懸案的YoutTuber「小烏」曾講解藏傳佛教僧侶死後的虹化現象。據悉「人體虹化」是藏傳佛教一個支派的修煉者境界。當中較普遍出現的虹化現象有兩種：修煉者圓寂後數天內遺體發出虹光，最後神秘消失，只剩下一些頭髮、指甲和透明而且堅硬的舍利子。

另一種是修煉者死後遺體漸漸縮小，直到某一程度（大約一尺高）後才停止，並化作一具硬化乾涸的木乃伊。最高級別的虹化則較少出現，據稱只有極少數高僧死後能達到這一層次：修煉者圓寂時肉身完全「化光」，不斷縮小，最終身體化成一道虹光而去，與道家的「羽化昇天」之說頗為相似。

1975年，地處中印邊界思比堤（Spiti）的古厄村，曾出土一具保存完好的藏傳佛教高僧的遺骸。（Youtube頻道「腦洞烏托邦」影片截圖）

+ 4 + 4 + 4

這些自我木乃伊化的古代高僧乾屍，被後世稱之為「肉身佛」。據指1975年，地處中印邊界思比堤（Spiti）的古厄村，曾有一具保存完好的藏傳佛教高僧遺骸出土。經考古學者及放射性專家檢驗後，證實該遺骸是約500年前的佛教高僧伽丹增。

高僧死後變「肉身佛」

最神奇的是，即使該遺骸沒有採取任何人工防腐措施，但它卻沒有出現任何腐爛跡象。據指類似的「肉身佛」還曾在印度拉達克地區提希克寺（Thiksey Monastery）被發現。西藏則較少有發現肉身佛的報告，有說法指這是由於當地歷經1966-1976年的文化大革命後，大量宗教典籍和數千座寺廟已不復存在，連帶肉身佛也未能倖免。

有內地時任西藏工委第一書記張國華，曾於高僧索南朗傑家中說看到後者死後虹化。（Youtube頻道「腦洞烏托邦」影片截圖）

不過，肉身佛生前的虹化事跡屢有在網上傳頌。其中有指1952年時，內地時任西藏工委第一書記張國華，曾經於佛教高僧索南朗傑家中，看到後者以打坐姿態連續3次升起再落下，最後伴隨一聲巨響，化作一道虹光消失不見。

另據《西藏生死書》記載，高僧索南南傑死後亦有類似虹化現象。索南南傑生前交代弟子在一周內不要移動他的遺體，結果到其死後第6天，其遺體附近竟充斥有七彩顏色的光芒；至第8天時，其遺體更消失不見，只餘下一些頭髮和指甲。

有學者於有關肉身佛的頭髮內，發現高濃度「氮」元素。（Youtube頻道「腦洞烏托邦」影片截圖）

據紀錄片《西藏肉身佛》介紹，有學者於有關肉身佛的頭髮內，發現高濃度「氮」元素，因而推測虹化者在圓寂前可能進行過長期絕食，導致內臟萎縮，同時做到減低體內細菌滋生。惟此推論很快被藏傳佛教中人反駁，指並非餓死的人都會出現虹化現象，而且絕食自殺有違佛教信義，認為所有想得道的僧人都不會去做這件事。

學者以「反物質」解釋

至1981年，哈佛大學醫學院副教授赫伯特本森（Dr. Herbert Benson）發現西藏僧侶有可能是用類似氣功的原理來抵禦寒冷、飢餓，甚至是虹化。藏傳佛教中有一名為「拙火定」的冥想打坐方式，據指赫伯特教授以科學儀器探究後，發現進入拙火定狀態的僧侶，在身陳代謝、氧氣消耗量以及二氧化碳排放量方面，都出現驚人變化。

哈佛大學醫教授赫伯特本森發現西藏僧侶有可能是用類似氣功的原理來抵禦寒冷、飢餓，甚至是虹化。（Youtube頻道「腦洞烏托邦」影片截圖）

即便身處室溫只有4度的環境下，僧侶們的皮膚溫度還是在急升，更使覆在其身上的濕布很快被弄乾。另有發現指當時參與實驗的僧侶，氧氣消耗量一度下降至70%，呼吸次數由正常的每分鐘14次，銳減至每分鐘5至6次。

這些僧侶事後稱，他們在實驗期間感覺胸腔內仿如有一團火在燃燒，身體狀況異於常人。赫伯特教授認為藏傳佛教的拙火定打坐方式，有可能是導致人體虹化的主因。他指僧人在圓寂時，體內可能產生「反物質」，物質與其交會時，會互相湮滅抵消，並拼發出巨大能量，即上述提到的虹光。

雖然科學界目前有學派認同反物質的存在，但理論上反物質與物質結合後，會因兩者湮滅釋放出巨大能量，當中威力可能令僧人遺體附近的環境被波及，甚至催毀。是故，小烏認為赫伯特的說法，不能完整解釋到藏傳佛教的人體虹化原理，並謂可能嘗試用科學來解釋神學，始終是「不科學」的事。

【本文已獲「腦洞烏托邦」授權刊登。】