台男大鬧SOGO　竟係因為一個奇特要求被拒絕：我要買SK-II制服！

撰文： 爆料公社 最後更新日期： 2021-04-16 21:31

一位台灣網友在網上社團爆料公社貼出一段影片，可見一名男顧客在SOGO百貨公司內大吵大鬧，網友解釋道：「男顧客想要買SK-II的衣服，但是員工說那是公司制服並沒有販售，男顧客就覺得不開心，用很大聲的聲音斥責員工，事後有警察來了解相關情況。」事件隨即吸引大批網民熱議。

冇得買SK-II制服嬲嬲豬 鬧到警察都嚟埋 點圖睇睇當時情況同啲制服有幾吸引👇👇👇

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「大家覺得員工們的服務態度如何呢？」爆料的社員表示自己是逛的很開心啦，也不懂為何那位男顧客要刁難員工，「聽說他買了SK-II的商品，下禮拜還要再來櫃上辦理退貨……」。明明就是制服，為何一定要強迫人家賣他？是想要角色扮演是不是？

「服務應該是對顧客服務的，而不是對非顧客服務的！」眾人也想不透，到底為何一定要買櫃姐的制服，難道是有什麼特殊癖好？

「他買制服要幹嘛？要給老婆角色扮演，片名：櫃姐遇到霸道神經病？」、「第一次聽說要強買制服的。制服控嗎？ 」、「買制服，還是要買原味制服，這要先搞清楚！」、「晚點該不會又是媽媽出來：對不起我兒子平常不會這樣，是百貨公司帶壞他」、「兩位櫃姐心想，最近沒週年慶沒生意無聊，金剛也看完了！現在來看神經病……」、「真不會做生意！就說買滿三十萬化妝品，送你一套制服～買滿一百萬，size任選！」。

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