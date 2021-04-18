台男放工累極回家見熱湯麵超感動　妻子6個字揭殘酷真相他哭了

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-04-18 21:00

以為是妻子特意煮給自己的溫暖飯菜，真相卻是這麼殘酷！有台男最近在facebook群組上分享，說自己早前下班後疲累地回家而且還未吃飯，洗澡後就看到枱上放了1鍋熱騰騰的湯麵，讓他十分感動。當他心頭還是暖暖的時候，卻被妻子1句話將他摑醒兼打落地獄！

台男回家洗澡後看見溫暖的這一鍋，但妻子1句話卻令他大感失望！（facebook群組「爆怨2公社」圖片）

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台男在facebook群組「爆怨2公社」上分享故事，說自己工作到很晚才下班，一直拖住疲憊的身體回家。回家後，妻子就問他：「吃了嗎？」台男就有氣無力地回答「還沒」，然後去洗澡。

洗澡出來後，台男發現桌上有一鍋麵，令他「瞬間覺得溫暖」。不過就在台男覺得被幸福包圍之際，他卻聽到妻子說：「兒子中午的水餃吃不完，晚上的還有剩下空心菜，你就一起吃掉啊，我不想倒廚餘」

「我不想倒廚餘」這6個字將台男一巴摑醒，讓他從幸福的泡沫中猛然醒過來，意識到現實殘酷的一面之餘，亦只能想方法安慰自己，說「深夜回家至少還有人會幫你泡麵」。

台男聽到妻子說「我不想倒廚餘」之後覺得十分傷心。（GettyImages）

網民大讚妻子「愛老公又愛地球」、「很貼心溫暖，也很會利用食材不浪費」。網民亦安慰台男說：「老婆也是口是心非，明明就是想讓你吃飽再睡」、「家庭生活的正常發揮了」、「自己結婚後，我就¬自己稱家的廚餘桶及焚化爐了」。

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