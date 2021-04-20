gym友臀推姿勢錯易傷頸椎　港女提醒反被誤會　網民力撐無做錯

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-04-20 16:00

運動時姿勢不當，鍛鍊效果降低事小，意外受傷隨時手尾長！有港女於討論區發文，指早前於健身室見到女子做練臀部肌肉的動作「臀推」（Hip Thrust），惟對方姿勢不當，她擔心對方錯誤發力會導致頸椎受傷，遂好心出聲提醒，沒料卻被誤會她另有企圖，即時黑面怒睥並與友人離開。樓主事後直言唔開心，沒有預計出於好意提醒竟會落得尷尬下場，惟網民卻力撐她沒有做錯，「繼續做自己覺得啱嘅事」。

有港女大呻，於健身室好心提醒另1女子做好動作時，被對方誤會兼黑面怒睥。（《舉重妖精金福珠》劇照）

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「善意提醒，但係俾人憎返轉頭，唉。」該名港女於Dcard討論區發文，稱早前於健身室見到1名女子正在做臀推動作，但對方姿勢不當令動作變得危險，「見到個女仔將呢個動作做得好危險，成個上半身都係條頸喺度受力」。樓主出於好意，擔心女子受傷，故開聲提醒：「你咁樣好易整親頸椎㗎，個身向上移少少會舒服啲。」

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樓主指，當時語氣非常溫柔及善意，「真心驚佢整親頸椎先去同佢講」，沒料對方卻誤會她另有目的，即時向友人提出想離開，而且邊健身邊「怒睥」她，「佢走嗰陣都係一路睥我，同佢身邊嘅人話我」，令她直言難受。

事後樓主回想，認為事發時如沒有直接開聲指出對方不是，或許不會落得尷尬下場，「諗諗下我自己都好唔啱，可能人哋本身就係想咁做」。她指如有機會，希望向對方道歉，又好奇詢問網民，遇到同樣情況會否提醒陌生gym友。

港女對於被誤會坦言不開心，網民則力撐她好心提醒並無做錯。（《舉重妖精金福珠》劇照）

不少網民也認為樓主出於好意提醒並無做錯，只是部分人或許不太習慣於健身時與人交流，才會誤會她的用意，「現實係似會整親，提佢其實冇問題，問題喺佢嘅反應度，建議樓主唔好因為一次嘅經驗就失去咗你嘅初心」、「繼續做自己覺得啱嘅事，啲人唔領情就算」、「雖然呢件事上對方係錯嗰個，但幾欣賞樓主遇到咁樣唔會一嚟就開佢拖，而係會反省自己」。

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