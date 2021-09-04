未來9天驟雨＋雷暴！天文台料分區最高36度｜冷氣機3情況要停用

【天文台／冷氣機使用、保養、慳電TIPS／快速乾衣／防霉／除臭／香港氣溫】天文台表示，高空反氣旋會在未來數日覆蓋華南，該區天氣炎熱亦有驟雨，預料高空擾動會在下周初為廣東沿岸帶來較多驟雨；一道廣闊低壓槽會在下周中後期為菲律賓以東海域至南海中北部帶來不穩定天氣。

根據天文台九天天氣預報，未來9天都有驟雨，部份日子更有雷暴，雷暴天氣下要小心閃電，如果用雨傘，亦有4個忌諱要小心！

另外，未來9天市區最高氣溫33度，分區更多天最高達36度。炎熱天氣又是冷氣機出動時間，但長時間備用後再使用，有11個地方要注意，如果出現以下3種情況，更要立即停用！



未來九天天氣預測：

9月4日分區最高氣溫36度：

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9月6日分區最高氣溫亦有35度：

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冷氣機使用須知 3個情況要立即停用



炎熱天氣又要出動冷氣機，但以下11個使用冷氣機tips要注意，如果出現這3種情況，更要立即停用！

冷氣機使用11大須知，3個情況要立即停用▼▼▼

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另外，潮濕天氣下如要防霉防臭，以下7大吸濕防霉法寶，居家必備▼▼▼

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5招快速乾衣▼▼▼

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防被雷劈及自保法教學



雷暴天氣要小心，事關其實雷擊、雷劈都可對人體造成致命傷害，包括傷害神經和心臟、電流電壓高溫燒傷；雖然有些人被雷劈後表面沒大礙，但亦可能已出現顱骨骨折和內臟損傷，絕對不容忽視，更要小心防範！

所以每當有閃電、雷暴，大家就要做好以下措施了，原來連電話、雨傘都未必可用！

閃電雷暴9招防範須知▼▼▼

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