沙頭角居民開Po平反該區荒蕪印象　5點澄清：無牛無田唔使回鄉證

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-05-03 15:30

沙頭角是香港北極，予人偏僻及荒蕪的感覺，不過最近有住在沙頭角的網民在討論區上開Po平反，指「沙頭角真係唔係你諗到咁荒蕪」。他舉例指，沙頭角大禁區內沒有牛及田，另外有超市及社區設施，「就好似1個普通屋苑有嘅配套」，但強調區內沒有酒店，「唔好問我有冇得Staycation啦！」

有住在沙頭角邨的網民開Po澄清，指沙頭角區並非大家想像中荒蕪。圖為沙頭角邨。（資料圖片／鄭子峰攝）

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樓主在帖文中表示，自己住在沙頭角禁區內的沙頭角邨，位置未到中英街。他指自己開Po用意不是要抬高該區樓價，而是要平反，因為「沙頭角真係唔係你諗到咁荒蕪！」

他又指自己返新工的時候都只會說自己住北區，因為只要說出自己住在沙頭角，同事們就會問題多多，說「你係咪一開門就有牛？你屋企係咪有好大塊田？你出入係咪要回鄉證」等等。

樓主最後澄清世人對沙頭角的誤解，並整理成為以下5點：【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】

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同場加映！（香港01製圖）

同場加映：六七暴動期間，沙頭角曾經發生槍戰，被喻為「沙頭角槍戰」【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】