【情緒成本】利用商家「無條件退貨」條款搵着數　自私鬼嚇走益友

雖說「便宜莫貪」是做人道理，但偏偏更多人是「有着數、咪走雞」，但以損人利己方式去貪小便宜，往往會今人生厭。正正就讀管理學博士的作家紀坪在新書《情緒成本》中提到，一些自私鬼覷準商家提供「無條件退貨」服務，大量買貨後抬價出售，然後把剩貨退回，結果「無本生利」賺了錢，卻損害了商家利益。 紀坪引用神學家惠特利（Wiliam Hewlett）所說：「追求自身的利益不是自私，忽視他人的利益才是自私。」指如果將自身利益建築在他人的損失上，這類自私鬼最終鮮少能成就什麼大事、真正賺到大利潤，因為沒有一個聰明人願意去跟自私鬼打交道，久而久之，自私鬼身邊便不再有益友，只剩下同類損友了。

不少人都會貪小便宜，但其實這是自私行為的體現。（GettyImages/視覺中國）

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以下是《情緒成本 Emotional Cost》的節錄內容：

無本生意，做不做？

有次，一位朋友跟我們炫耀，他發現的一門無本生意超聰明。這位朋友家裡是在菜市場賣衣服的，賣的不是什麼高檔品牌，就是一件幾百元的平價衣服，同時也在網路上販賣。在某個檔期，連鎖大賣場推出了某國外知名品牌的童裝，價格下殺到低於五折，這是一個相當優惠的價格，無論是買來送人或是轉賣出去，都有不少的賺頭。

那麼這位朋友所說的無本生意，究竟是什麼？原來，這位自認為聰明的朋友，很早就殺到賣場去，將賣場中的全部衣服掃貨回家，再將這些衣服放到自己的攤位及網路上進行販賣，因為購買的時候很便宜，所以每件衣服再轉賣出去，都仍有不少的賺頭。

「不對啊，你買這麼多的衣服，不就有庫存壓力？還需要不少的進貨成本不是？」我們狐疑的提出了這個問題。

不少大型連鎖店都有無條件退貨服務，加上大特價優惠後，在某些人眼中成為了一宗「無本生意」。（GettyImages/視覺中國）

「哈哈哈，我這筆生意根本沒有風險，當這堆衣服都賣不出去時，我再整批搬回賣場辦退貨就好啦，反正他們有無條件退貨的機制，所以這根本就是一個無本生意，做生意要用頭腦啦。」這位朋友自信且得意洋洋的說。

哇，這真是個聰明的生意人，能夠看見他人看不見的商機耶！但，是這樣嗎？不！我們這群人聽到他的這個方法，大家都皺起眉，因為他所謂的無本生意、聰明的生意人，都只是將自己的便利建立在賣場的麻煩之上，不但可能傷害到賣場的營運，還可能造成賣場服務人員相當大的困擾。

乍聽之下是個生意經，是自私自利、不顧及他人權益的行為。當我了解這位朋友是這樣在做生意時，我也在心裡自我警惕，這絕對不是一個能夠深交及合作的朋友。

由於買回來的衣服可以無條件退貨，有人看準這個好處買衣服轉售，變相利用了別人的好處。（GettyImages/視覺中國）

追求自己的利益不是問題，問題是不能建築於他人的痛苦之上。（GettyImages/視覺中國）

追求自身利益不是自私，忽視他人利益才是

神學家惠特利（Wiliam Hewlett）曾說：「追求自身的利益不是自私，忽視他人的利益才是自私。」每一個人都有追求快樂的權利，但不能將快樂建築在他人的痛苦上；每一個人都有追求自己利益的權利，但不能將自身利益建築在他人的損失上。當一個人自私自利時，就是在剝奪及傷害他人的利益，而這些自私鬼最終都占盡便宜了嗎？不，有趣的是，自私鬼鮮少能成就什麼大事、真正賺到大利潤的。

有句話說：「人不為己、天誅地滅。」記住，這句話一點也沒錯，但在為自己的利益盤算時，最好同時也要顧及他人的權益，因為沒有一個聰明人願意去跟自私鬼打交道，久而久之，他們身邊便不再有益友，只剩下同樣自私的損友了。

算盤別打太精，在計算自己利益的同時，別忘了考量他人的利益。

書名：《情緒成本Emotional Cost》（時報出版）

作者：紀坪

紀堡記帳士事務所、紀堡管理顧問有限公司負責人。台灣科技大學管理學院博士班，中山大學公共事務管理碩士。

斜槓青年代表，是記帳士、公司負責人、大學兼任講師、專欄作家。把觀察當嗜好，把寫作當練習，不喜歡標準答案，喜歡把腦袋放在不同位置思考問題。文風幽默風趣，總能從隨手可得的簡單故事中，發現令人驚豔的奇妙觀點！現為《商業周刊》《天下雜誌》《今周刊》《大數聚》等網路媒體專欄作家。已出版著作《懶經濟》、《不換位置，也要換腦袋》。

出版社：時報出版

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