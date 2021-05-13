男友愛心生果盤變單併木瓜盤　女友睇穿陰謀：再蠢都知你咩料啦！

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-05-13 11:00

男朋友買水果的習慣竟然也是對女友身材的暗示！最近有網民在討論區上分享，指男友一向都會買水果給她吃，不過由最初的多元化水果盤逐漸變成只剩下木瓜，令她明白男友「直線」想她豐胸，「再蠢都知你咩料啦！」。

樓主表示，男友切的生果盤只有木瓜，其真正用意昭然若揭。（資料圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

樓主在Dcard討論區上發文，指自己不時都會到男友屋企玩，「佢平都有鋪癮好鍾意買生果」，煲劇時他亦會切生果給樓主吃。不過她最近發現男友切的生果盤由最初有蘋果、橙、雪梨等等，變成只有蘋果、橙、木瓜，及後再退一步，剩下蘋果、木瓜，最後更只有木瓜而已。

樓主笑言「X你啦，再蠢都知你咩料啦」，說男友「都幾有策略，陰啲陰啲咁」。不過她認為木瓜不能吃得太多，「懷疑佢真正目的想毒死Me」，又指如果男友想她豐胸應該直接給錢她做豐胸療程甚至是隆胸手術。

YouTuber吉吉曾經實測吃木瓜豐胸，有一定成效。（IG「katiekwongxx」圖片）

台灣YouTuber吉吉曾經實測進吃木瓜能否豐胸，她每天進食半個木瓜及飲用1杯無糖豆漿，14天後上圍從30.7吋上升到31.8吋，中間曾因為食物太膩而於第9天休息一天。註冊營養師楊蒨珩Stephanie曾表示木瓜可以促使乳腺暢通及刺激女性荷爾蒙分泌，有豐胸效果，另外豆漿內的植物性雌激素與人體雌激素相似，因此亦可以豐胸。

營養師推介7種有助豐胸食物【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】

原文：木瓜豐胸實測｜配OO更佳？30天A變B cup獲營養師支持推7豐胸食物

同場加映：常被男友公開取笑身材 講明唔鍾意仍繼續 港女：點先令到佢收口【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】

常被男友公開取笑身材 講明唔鍾意仍繼續 港女：點先令到佢收口

同場加映：男友深夜偷睇穿搭LookBook自瀆 港女嬲爆：仲拎我嚟比嫌我身材差【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】

男友深夜偷睇穿搭LookBook自瀆 港女嬲爆：仲拎我嚟比嫌我身材差