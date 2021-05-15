準外母索禮金8.8萬　「知我窮可分10年期」　網民：保證唔離婚？

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-05-15 12:00

結婚是喜慶事，但禮金問題卻令不少人苦惱，少了一分一毫都隨時娶不成。有男網民在討論區發文，指近日與女家商量禮金事宜，未來外母開價88,000元，惟知道男生家境不富有，遂叫他以10年分期繳交，因而不知如何是好。

有男網民在討論區發文，指近日與女家商量禮金事宜，未來外母開價88,000元，惟知道男生家境不富有，遂叫他以10年分期繳交。（《燦爛的外母》劇照）

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該男網民在香港討論區，以「女友媽知我窮，叫我分期比（畀）禮金」為題發文，指近日與女友家人傾談禮金數目時，未來外母開價88,000元，但可分10年期繳交，「又笑笑口咁講，一年保用喎」，遂詢問網民意見。

帖文引起網上熱議，網民反應不一，有人認為金額不算太誇張，而且可以分期算是和善，亦質疑樓主連8萬多元都付不起，婚禮其他開支怎麼辦；但有網民認為「嫁女唔係賣女」，知對方窮不如減收禮金更好▼▼▼

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江蘇徐州的一場婚禮成為城中熱話，本來新郎與迎親團隊高高興興接新娘，並準備了1.8萬人民幣（約20,837港元）禮金，外母卻嫌太少當場黑臉，令現場氣氛跌落冰點，而新娘當場的舉動更令人心寒。

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