佛誕丨善信海邊放生鱔、蜆祈福　網民質疑：放錯地方係殺生作孽

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-05-19 16:22

人類總是要犯同樣的錯？每年佛誕不少善信都會進行放生祈福活動，不過很多時卻「放生如放死」。有網民近日發現有佛教徒周日（16日）租船出海放生，惟放到大海的竟是於淡水棲息的鱔魚，亦有人將一桶桶蜆倒進海中，質疑舉動的目的，「餵魚定放生？」。有人則指出，即使放生動物能適應海中生活，短時間大量增加數目亦有機會釀成生態災難，狠批放生活動對生態環境百害而無一利。

有佛教徒租船出海放生，將鱔魚及一桶桶蜆倒進海中，被網民質疑舉動猶如殺生。（連登討論區截圖）

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網民「Bossa-Nova」於連登討論區以「又有人放生淡水魚落咸水海」為題發文，轉貼facebook「香港護生群」的帖文截圖，顯示一班佛教徒周日（16日）出海進行放生活動，帶同鱔魚及多盆蜆，輪流沿木梯倒進海中，其間有人為每名放生者拍照留念，在旁等候的善信亦會雙手合十祈福。專頁特意為當日活動開設相簿，上載逾110張放生過程的相片，指活動祝願「世界和平、國泰民安、香港市民安居樂業，繁榮安定，新型肺炎疫情早日受控，醫護者平安」等等。

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帖文曝光後引來網民討論，有人直指鱔魚大多於淡水棲息，未能適應鹹水環境，而部分蜆的生活環境則是泥灘及淺海範圍，放進大海猶如置牠們於死地，「掉佢哋落去大海，同送殯有咩分別」、「將淡水生物放落鹹水海度，點樣係有一兩分鐘嘅自由啊？係等佢死前都受盡折磨咋話？」、「放生放錯地方，唔係殺生係乜」。

亦有人認為即使相中人倒進海中的蜆為海蜆，能於鹹水生存，不過短時間內令該海域增加大量蜆或會影響海中食物鏈運作，釀成生態災難，狠批放生活動只令參與者「心安理得」，實際上百害而無一利，「積積埋埋嘅陰德就喺呢一日殺生大會用到透支」、「呢啲唔係叫放生叫屠殺，一係你食咗佢唔好浪費，一係就唔好亂放生態大災難」、「放外來物種導致原生物種死亡的話，你不就是在殺生？」。

帖文曝光後惹來網民批評，「香港護生群」其後將相關相簿刪除，並轉貼文章講述藏傳佛教薩迦派系喇嘛宗薩欽哲仁波切對放生活動的看法。（連登討論區截圖）

面對網民的批評，「香港護生群」已將相關相簿刪除，惟自2015年起至今年4月的多次放生活動相簿則仍公開。專頁周一（17日）亦發文，轉貼藏傳佛教薩迦派系喇嘛宗薩欽哲仁波切對放生活動的看法，包括指出「放生、給予生命自由，是其中最好的一種做法。我們只能盡力而為，即使只是短短的一兩分鐘給予眾生自由，這也是值得的，而給予它們自由是我們能做到的」。

綠洲 Oasistrek插畫告訴你為什麼放生如放死！

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香港兩棲及爬蟲協會去年曾發文，指接獲大批美洲牛蛙被放生到野外，牠們全身傷痕纍纍，令人心酸，更麻煩是牠們屬外來物種或捕食本地原生昆蟲，若落地生根大肆繁殖，情況將一發不可收拾，協會建議大家要為眾生積福，還是考慮茹素、領養或捐助慈善團體等方法。

莫讓放生變放死，協會呼籲大家用其他方法祈福。（香港兩棲及爬蟲協會 (FB圖片）

協會指工作人員到場時已見到大量牛蛙死去，屍體腐爛，沒死的也滿身傷痕。（香港兩棲及爬蟲協會 FB圖片）

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台灣團體放生螃蟹不拆繩 未能走動變「放死」 網民批：集體造孽

台灣有宗教團體在新北平溪附近放生螃蟹，不過螃蟹就是連綁繩都沒拆，就這樣被綁住掉下海。（東森新聞圖片）

十多名善信在岸上合十鞠躬，不過其實螃蟹根本是在「未將綁繩拆掉」的狀況下被放生。（東森新聞圖片）

同場加映：小鯊魚困岸邊石縫 澳洲11歲女童徒手抱起放生