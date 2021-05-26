做2日跟車送貨即辭職　全身瘀晒腰劇痛　網民呻辛酸：真係投降了

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-05-26 12:02

大熱天時還要在戶外做勞力的工種，確實難捱！有網民在討論區發文，指自己做了2日跟車送貨，深深感受到當中辛酸，每日要將極具重量的貨品送到近200間舖，不但體力上支持不了，身體都感到痛楚，直言「真係投降了」。

有網民在討論區發文，指自己做了2日跟車送貨，深深感受到當中辛酸，最後還是「投降」了。（《不可思議》劇照）

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該網民在香港討論區，以「做左（咗）2日跟車，結果無做」為題發文，指近日轉任職跟車送貨，但做了2日已「全身瘀晒」，不但工時長，搬運速度又不如人，亦不夠力推車，工作時只能逼自己在精神上頂住，「但體能上我真係盡晒力，都唔得」，他又大呻當中的辛酸▼▼▼

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帖文引起共鳴，有同樣做過送貨的網民亦表示「頂唔住」，最終選擇回學校讀書，又指做開文職轉運輸的確很難適應，「起碼要個幾月，適應咗就會覺得自由自在」，亦有人分享送超市的日用品和汽水、鮮奶等飲料「最甘」。有網民就鼓勵樓主尋找第2份工作，體力未能應付就不要勉強，「無得死頂，傷咗人工都唔夠藥費」。

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Facebook專頁「奴工處」早前刊登一篇讀者投稿，「想問吓大家，覺得去到邊個位要辭職？」一出即吸引很多網民踴躍留言，一人講一個逼使自己辭職的臨界點▼▼▼

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