打疫苗抽樓成熱話　觀塘凱滙單位價值$1080萬　抽獎資格一文看清

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-05-28 17:17

【新冠肺炎／疫苗／復必泰／科興／打疫苗抽獎／打疫苗送樓】打疫苗有樓抽，隨時有機會成為新樓業主！政府及社會各機構都鼓勵巿民接種新冠疫苗，個別機構除了向員工提供有薪假外，信和集團旗下黃廷方慈善基金有限公司及華人置業集團宣佈，共同捐出觀塘凱滙1個全新單位，樓面面積約449平方呎，價值約1,080萬元，將以抽獎形式送予已接種2019冠狀病毒病疫苗（「新冠疫苗」）的香港居民，以響應政府的接種疫苗計劃。這次打疫苗的抽獎資格為如何？本文一一解答。

信和及華置公布送出觀塘凱滙一個單位，予打疫苗市民大抽獎。（資料圖片)

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根據2間公司的公布，必須持有有效的香港永久居民身分證的香港居民，將有機會參與抽獎贏取終極大獎，即抽新樓活動，而所有持香港身份證的永久和非永久居民（包括持有香港工作簽證的人士，如家庭傭工），亦有機會贏得由黃廷方慈善基金送出的20個獎項，每個為價值港幣10萬元的預付卡簽賬額或信用卡免找數簽賬額。黃廷方慈善基金董事黃永光表示，希望透過推出大抽獎活動，合力提高香港的疫苗接種率。

打疫苗可抽新樓的消息傳出後，即時成為巿民熱話，各大討論區都有網民開帖討論有關話題，不少已注射疫苗的巿民都稱開心有資格抽獎，有未打疫苗者則積極考慮注射，但有網民提醒，有長期病患或懷孕的巿民必適合打疫苗，打針前應諮詢醫生意見。

👇👇按圖看網民對打疫苗可抽新樓的反應👇👇

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