台美女醫生注射新冠疫苗疑患血栓：從沒這麼痛過！性感照反成焦點

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-06-02 17:30

新冠肺炎在台灣疫情嚴峻，目前當地許多醫護人員皆站上第一線照顧確診的市民，十分辛苦，台灣一名外型甜美擁有姣好身材的女醫師「綠肥兒」近日也在其IG上分享自己打了疫苗後的狀況，並附上一張泳池美照，引發網友們讚嘆。

綠肥兒說，打疫苗後隔天身體出現滿滿的痠痛，甚至出現劇烈頭痛、單腳腳麻外加感覺遲鈍，讓她想到「血栓」。所幸之後症狀逐漸緩解，證明只是虛驚一場，不過她仍提醒，若有年輕女生注射AZ疫苗，還是要多注意一下，記得多喝水，她也說：「可以打到疫苗，已經是這場疫情中，不幸中的大幸。」

👇👇👇點圖放大看更多台灣女醫生「綠肥兒」IG美照👇👇👇

+ 14 + 14 + 14

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

她提到，以目前台灣的疫情來看，群體免疫及打疫苗是最好的辦法，不管背後原因如何，希望大家都能儘快有高品質的疫苗可以注射，期待雨過天青的那一天，大家可以到時大家就能各種「報復性」消費＋旅遊。

底下有網友留言說：「超希望台灣政府現在能報復性買疫苗」，她回覆說：「沒錯，未來COVID很可能變得流感化，每年都要預測流行的病毒株或突變種，然後年年打疫苗了。」

也有人表示，各疫苗都有血栓風險但無法直接證實，不過打完真的很不舒服。綠肥兒也回說，她自己打完真的被那個痛嚇到：「似乎是這輩子從來沒有過的痛法。」加上她學長說在急診遇到打了AZ疫苗十天後出現腦部靜脈栓塞的病人，一開始也是以劇烈頭痛來表現，就讓她更加緊張了，還好最後自己症狀緩解。

請在《香港01》手機App把「熱爆話題」加入自選，緊貼全球各地最hit話題！（01製圖）

同場加映：獲封「好市多周子瑜」│台女靚樣好身材 Costco返工被偷拍成網紅【點擊下圖放大即睇▼ ▼ ▼】

+ 11 + 11 + 11

同場加映：台灣IG網紅被封啦啦隊女神 身材超好爆紅 原住民血統五官超深邃【點擊下圖放大即睇▼ ▼ ▼】

+ 16 + 16 + 16

同場加映：人氣勁過子瑜？台灣啦啦隊美女峮峮日本爆紅 網民：適合拍AV封面【點擊下圖放大即睇▼ ▼ ▼】

+ 13 + 13 + 13

原文：人氣勁過子瑜？台灣啦啦隊美女峮峮日本爆紅 網民：適合拍AV封面

同場加映：台灣網紅IG教超好看穿搭 靚樣好身材吸16萬粉絲 網民睇到心心眼【點擊下圖放大 ▼ ▼ ▼】

+ 17 + 17 + 17

同場加映：沐沐以甜美可人兒見稱，更因為在辦公室工作的照片而爆紅！【點擊下圖放大 ▼ ▼ ▼】

+ 12 + 12 + 12

延伸閱讀：

國小音樂老師教學影片引87萬人觀看 網友直呼：好羨慕

大馬網紅有顏有身材！曾選上「旗袍小姐」IG打卡超級美

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】