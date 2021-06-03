男星一日拍一張西門町　見證疫情前後殘酷對比　感慨：怎麼變這樣

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-06-03 16:30

在新冠議情升溫後，雙北不少店家自主暫時歇業，很多過去人來人往的商業區如今宛如空城，藝人曹西平見此情景內心感慨萬千，從每天拍下的西門町照片中見證疫情的殘酷，他難過地表示：「怎麼會變成這樣子？」

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曹西平身為4年級生，在17歲上台北打拼後，幾乎見證了西門町的熱鬧與輝煌，當年他帶著舞群穿梭在各大西餐廳作秀賺錢，對西門町的印象就是流行、時髦、年輕、令人嚮往，卻沒想到會有目睹這一處轉為蕭條的一天。

在萬華茶室群聚染疫爆發後，曹西平每天拍下一張西門町的現況，店家歇業，人潮散去，街道上空蕩蕩的，他感慨地說：「我4年級生，我從來沒有見過這樣子的西門町。」

他也提到曾經有一位老闆滿懷欣喜地說，今年有疫苗，觀光客會回流，但現實是，國際疫情尚不明朗，也並非打了疫苗就絕對沒問題，想要恢復不知道還要等幾年，他說：「心裡很難過，但是又如何呢？一切交給老天爺安排了。」

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