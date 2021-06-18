11X32=？數學達人教1秒解題即知答案　神奇計法令百萬網民驚呆

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-06-18 10:00

「11X32=？」乘數不是艱深的數學題，小學生都會，但要快速得出答案，就未必個個都懂！外國1條TikTok短片熱傳，該用戶專門在社交平台教授各種趣味算術，早前就回應網民「如何快速乘以11？」的提問，公開1秒內解題的極速計法，令過百萬網民感驚奇！

專門在TikTok教授各種趣味算術的用戶「silentmath」，早前就回應網民「如何快速乘以11？」的提問，公開1秒內解題的極速計法。（TikTok「silentmath」影片截圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

有網民早前向TikTok用戶@silentmath提出疑問：「如何快速乘以11？」，版主其後拍片回應▼▼▼

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她先在白板上寫出問題「11X32=？」，然後將「3」放在百位，將「2」放在個位，中間的數字則是「3+2」即「5」，因此答案是352，整個過程只需1秒。其實這個方法名為「11戲法（11's trick）」，只限於11乘所有兩位數時使用，其他數字就未適用了。

影片曝光後引起網上熱議，至今已超過170萬次觀看，網民嘖嘖稱奇，驚呼「讀了這麼多年數學都白過！」，又指老師為何不一早教這個算法，「就是我不合格的原因！」

同場加映：小六數學題難倒補習教師 大學生都認輸：我的智商比不上小學生

小學的數學題有多難？竟然要一班大學生合力才得出6條題目的答案！大家都一起挑戰吧！

台灣女大學生分享6條小六數學題，難倒不少大學生。（Dcard圖片）

台灣女大學生分享6條小六數學題，難倒不少大學生。（Dcard圖片）

小六數學題，你識唔識答？（答案在後面）

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↓↓↓點擊即睇「6÷2(1+2)」點解會有兩個答案↓↓

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連同型號計算機都「爭持激烈」！（twitter@Jay_Kyuubi）

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「500-302-75=123」為什麼錯要扣三分？點圖放大看數學題、網民計法，點到最後看出題老師回應↓↓↓