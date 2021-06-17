新娘裙底有男人！行紅地氈裙擺不自然新郎都望住　真相令網民傻眼

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-06-17 08:00

結婚的大日子，新娘裙底竟然跑出個男人？菲律賓日前瘋傳1段婚禮影片，新娘穿起笨重婚紗走過紅地氈，但裙擺看起來很奇怪，像裙內有巨型架子撐着，裙擺移動極不自然，她和新郎哥接連提起裙擺方便走路，其後突然有男人從新娘裙底走出，令觀看影片的網民都大吃一驚。當地傳媒指該名「裙底的男子」其實是婚禮策劃師，他躲到新娘裙下當然有原因，但強調婚紗裙下還有穿衣服，叫一眾網民毋須亂想。

菲律賓近日1場婚禮上，新娘的裙底竟藏了個男人，片段惹起網民熱議。（YouTube影片截圖）

+ 16 + 16 + 16

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

菲律賓facebook、YouTube、TikTok等平台日前瘋傳1段婚禮影片，不少網民看完心中打出1個問號。從影片所見，新娘在音樂奏起時拿起花束進場，婚紗看起來很笨重，新娘穿上後顯得難以移動，但婚紗的裙擺明顯被「外力」撐起，裙裏像裝了個架子般，現場有不少賓客觀禮。其後新娘由父母牽着手走上紅地氈，這時她抓起婚紗裙以方便走路，新郎哥隨後入鏡陪新娘繼續行紅地氈。

奇怪的事接連發生，新娘裙底就像有人用踢腳，令裙擺不停地輕輕揚起，但新娘一直在走路，怎說也不可能是她自己踢裙，此時新郎哥都忍不住好奇地偷偷低頭查看，其後索性替新娘子扯高裙子，以方便她繼續行完紅地氈，沒料到突然間裙底下有人探頭而出，1名身穿黑色上衣，白色短褲的男子在新婚裙底像揭起簾子一樣走了出來，然後快速閃開，站在一旁的小妹妹都嚇了一跳。

身穿黑色上衣，白色短褲的Lunesa從裙底竄出後，站在旁邊繼續觀禮。（YouTube影片截圖）

當地傳媒指，上載影片的其實是婚禮策劃師Roel Lunesa，當時在裙底下的正是他本人。該場婚禮於6月6日在菲律賓宿霧省Pinamungajan的海灘度假村舉行，由於當天吹起強風，令新娘很難穿婚紗走路，所以才會多次停下整理，「因為強風，她不停踩到婚紗」，為方便新娘走路，Lunesa迫不得意躲在裙底撐住，避免強風吹起裙擺，是臨時想出的下策。

雖然沒有親眼見證新娘走過紅地氈，但Lunesa很高興新娘可穿起那件婚紗，「她看起來在閃閃發光」。他又澄清新娘在婚紗下還有穿衣服，免得大家胡思亂想。

網民笑言影片是「婚禮現場有巨嬰出生」，雖然Lunesa希望婚禮萬無一失的心值得讚賞，但也有網民認為新婚大禮當天新娘的婚紗隨風飄起一樣漂亮，現在這樣做反而不自然。

（綜合）

菲律賓網民日前外賣Jollibee炸雞，看似平平無奇，但裏面是條炸毛巾。（「Alique Perez」fb圖片）

+ 11 + 11 + 11

女司機被發現無牌駕駛，竟然出拳兼起腳襲擊交警，交警則雙手放背後，避免碰到對方。（「Manila Public Information Office」fb影片截圖）

+ 34 + 34 + 34

女司機情緒激動，交警阻止她關車門離開時，她懶理走光危機，穿裙時仍照起飛腳踢交警。（「Manila Public Information Office」fb影片截圖）

網民點睇：