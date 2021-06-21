每日OT月入3.5萬　30歲港男交2萬家用拍拖又使5000：人生好無希望

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-06-21 16:00

家用問題是不少初踏職場或即將組織家庭的年輕人的煩惱，如何在供養家人以及處理個人開支上取得平衡，猶如一門學問。有港男就於討論區發文，指每日辛苦OT（超時工作），賺得月薪3.5萬元，但家人卻要求2萬元家用，與女友拍拖亦平均要花5000元，變相每月只餘約1萬元自用。他大呻年屆30歲仍難以儲錢，又被女友家人嫌棄「無樓搵得少錢」，感到難過又無奈。

30歲港男發文大呻，指每月給予家用及扣除拍拖開支後，僅餘約1萬元自用，大嘆難以儲錢，「人生好無希望」。（《男人唔可以窮》劇照）

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「我今年都30歲了，仲未儲到錢。」該名港男於香港討論區發文，身為打工仔的他表示，每天辛苦超時工作，賺到約3.5萬元月薪。雖說薪金不算低，但他指家人要求每月給予2萬元作家用；而與女友交往時，每月也要花費約5000元，扣掉必要開支後，只餘下約1萬元自用。

樓主大嘆，自己年屆30歲，每月仍難以儲蓄，同時女友的媽媽亦嫌棄他「無樓、搵得少錢」，令他大感無奈，不禁直呼：「人生好無希望！有冇同路人呀？」

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帖文引來網民熱議，不少人認為樓主可與家人討論，減少家用金額，「要睇你屋企實際需要，如果只係象徵式，屋企根本唔等錢使，咁可以開口話要儲錢買樓結婚」、「屋企人畀家用應該，但係超過人工一半又真係多咗！我都係畀大約30%左右！女朋友又唔係老婆，每月5K真心太多」、「同佢講你諗住遲下或者結婚要儲下錢，畀少啲咪得囉，咁講真你都要為自己打算㗎喎」。

亦有網民認為，樓主仍未結婚，不明白他每月需花5000元於女友身上的原因，「女朋友無手無腳？叫佢自己搵錢」、「拍拖都要5000，結咗婚唔知要幾多？」、「你真好，養埋人家個女，仲要被人白眼」、「未結婚個個月都要5000？男女平等，佢都有能力工作，找個正常女友生活變正常些」。

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6000元「家用」是什麼概念？以統計處各行業每月收入中位數作例，6000元已相當於不少行的約三分一，甚至近一半收入，而各行業又要工作多久才能賺取到這「家用」中位數呢？