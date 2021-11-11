十二星座最唔擅長做啲乜？金牛座永遠唔識social　山羊座無法享福

少根筋，一般的意思是說話不經過大腦、欠缺考慮，有時候反應會慢……缺少思考問題的能力，做事不會轉彎，太直接。又有另一種意思，是指與常態不搭調，某一方面有缺陷或較為騎呢等等。比方看著Google導航地圖都能走錯好幾個地鐵站，或者眼鏡戴在自己臉上卻到處找眼鏡之類的。而到底十二星座最不擅長哪些事情呢？



【白羊座：理財】白羊座具有著極強的行動力，也是行動派的踐行者。可以說白羊座的心很大——但白羊對於金錢幾乎沒什麼概念，典型的今朝有酒今朝醉，明日愁來明日愁。有了錢，吃吃喝喝玩玩，日子過得紅紅火火恍恍惚惚，哪有理財的概念，先享受再說！

【金牛座：社交】習慣以財產或物質作為安全感的金牛座，很容易被貼標籤是「現實的人」。而金牛座的人幾乎都很恐懼社交，完全不喜歡，平時看到人就想逃避，聚會的時候張開嘴也不知道聊什麼，空氣中處處瀰漫著尷尬。金牛完全沒辦法改變自己，天生的社交無能。

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【雙子座：專心】活潑而想法多變的雙子座經常被指是雙面人，有時他們說話前後矛盾，也讓人無從適從。雙子不僅在感情裡很難做到專心，其他方面也一樣。做事情常常三心二意，三天打魚兩天曬網。讀書、健身、學習，沒有一件事情可以做到有始有終。專心，幾乎就是雙子的死穴。

【巨蟹座：賺錢】充滿母性光環的巨蟹座，常給人溫柔的印象。習慣遷就、照顧著朋友的他們，感覺根本就是沒有脾氣的人。巨蟹座的人普遍沒有太強的賺錢慾望，日子過得去就行，小富即安。如果家人或者另一半強迫巨蟹去賺錢，巨蟹會非常痛苦，不是不想去，實在是自己能力不夠，也沒興趣。

【獅子座：示弱】堅強且自信的獅子座，好像沒有任何人能夠打擊到他們的自信心。獅子座相對來說是屬於非常自大，非常有自信心的星座，讓獅子去給別人示弱或者道歉，幾乎是不可能的事。發生爭執怎麼辦，就硬來！獅子能接受吵架，但是不能接受冷戰，就是因為吵架是爆發，冷戰是無可奈何的隱忍。

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【處女座：隨興】嚴謹仔細的處女座，擅長計劃與執行，他們是天生的細節控，工作起來認真又一絲不苟。處女座的人不論做什麼，都特別在意細節，如果你告訴他不要太過完美，湊活一下就行，那處女會翻一百個白眼給你。處女天生敏感細膩，真的做不到不拘小節。

【天秤座：爭執】被大家形容成「八面玲瓏」、「左右逢迎」的天秤座，好像在人際關係上無往不利，如魚得水一般；但其實，天秤座的焦慮多數是源自自己的糾結。習慣大事化小，小事化無。就算與人有矛盾，本著退一步海闊天空的原則，很少會跟人吵吵起來，甚至有時候寧願自己吃點虧，忍忍就過去了。

【天蠍座：逢迎】天蠍座是直覺敏銳、洞察力高又聰明，而且天蠍座的心很細膩，也很敏感。天蠍總體來說已經非常完美了，唯獨不愛附和別人，拍上司或老闆馬屁。也不是說天蠍不會拍，只是天蠍很反感這一套，更願意用自己喜歡的專業和實力說話，而不是阿諛奉承。

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【射手座／人馬座：細心】天生愛自由的射手座，喜歡無拘無束的生活，這種無憂無慮的心態讓許多人羨慕。射手大條的神經和馬馬虎虎的性格，讓他跟細心一點關係都沒有。如果你想找射手辦點事，一定要時時刻刻盯著，不然不是忘記了就是做了一半然後忘記了。

【魔羯座／山羊座：逸樂】穩重又成熟的魔羯座，常給人又悶又保守的印象。加上他們又不愛出風頭，讓很多人誤以為他們就是這樣低調又無趣。因為他們工作的時候，天天跟打了興奮劑一樣，加班到半夜也毫無怨言。可讓他們放鬆休息的時候，比如出門旅遊閒逛，魔羯就會渾身難受，罪惡感特別重，完全沒有享福的命。

【水瓶座：戀愛】有人會覺得，水瓶座是不是都沒有感情？還是說他們太過自我又不受規矩限制，難以捉摸的他們本來就是外星人？水瓶談戀愛的時候，往往也是一副自己最厲害，天下第一的樣子。如果愛人不能容忍水瓶的自我中心，水瓶可能真的常年處於單身狀態，只要他們「正常發揮」就能毀掉一段感情。

【雙魚座：獨立】浪漫又多愁善感的雙魚座，總愛做白日夢。感性又敏感的他們常常因為小事而糾結，非常需要旁人鼓勵與開導。雙魚從來沒想過「獨立」這個問題，小時候依靠父母，長大後依靠戀人，結婚後依靠伴侶，老了依靠子女。雙魚可能覺得自己能力不夠，也可能是想要別人給他安全感，總之就是不想獨立。

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