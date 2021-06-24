世紀難題瘋傳：如何用1條線將24個圓點連起？　惡搞答案估佢唔到

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-06-24 10:00

近日1條世紀難題再度在網絡上瘋傳：如何用1條線將24個圓點連結起來，而題目設限多多，包括不能重覆、跳格或斜畫等，不少網民絞盡腦汁都沒法回答。不過人的創作力量同幻想總會嚇你一跳，網民紛紛發揮惡搞本色，提出多個古靈精怪的另類答案。

近日1條世紀難題再度在網絡上瘋傳：如何用1條線將24個圓點連結起來。（fb「爆廢公社公開版」圖片）

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有網民在facebook群組「爆廢公社公開版」發帖，問道「有人解開嗎？」，並貼出1張翻攝工作紙的照片，只見題目有24粒圓點，每行5粒，分5行並列，由左起第4行則只有4粒。而題目則要求用1條線將24點連結起來，但線不能重覆、跳格、間斷及斜畫。

帖文吸引一眾網民努力嘗試，但怎樣都未能符合要求地作答，有人則動動腦筋，拋出多個「出貓」答案，包括加多1行圓點、用粗筆連線等，非常爆笑▼▼▼

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不過有網民就指出題目看似簡單，但即使用更長的時間，都是不能破解，因為問題根本就是出錯了。

早前外國1條TikTok短片熱傳，用戶@silentmath專門在社交平台教授各種趣味算術，早前就回應網民「如何快速乘以11？」的提問，公開1秒內解題的極速計法，令過百萬網民感驚奇！▼▼▼

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小學的數學題有多難？竟然要一班大學生合力才得出6條題目的答案！大家都一起挑戰吧！

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小六數學題，你識唔識答？（答案在後面）

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