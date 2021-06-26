打疫苗抽獎連結｜豪宅、足金、iPhone、郵輪｜附提高中獎機會方法

撰文： 李積飛 最後更新日期： 2021-06-26 22:00

【疫苗接種優惠著數／打疫苗抽獎連結／懶人包／恆基抽獎登記／抽樓／抽iPhone 12／星夢郵輪／參加登記資格】商界各出招數鼓勵巿民接種新冠疫苗，包括千萬元觀塘凱匯單位、500萬買樓禮券、足金、港鐵車票、iPhone、Benz等抽獎，下文將盤點重點接種疫苗抽獎參加資格、登記連結，以及如何提高中獎機率等。

新地日日抽iPhone 12、Staycation、現金券參加方法、增加中獎機會方法，以及登記連結▼▼▼

+ 11 + 11 + 11

新地日日抽參加登記連結請按此

恒基足金大抽獎登記方法、參加資格、免DQ須知，以及截止時間▼▼▼

+ 13 + 13 + 13

恒基足金大抽獎參加連結請按此

打針抽千萬元觀塘凱匯單位13大申請須知！未滿18歲符一條件仍可參加▼▼▼

+ 33 + 33 + 33

打針抽千萬元觀塘凱匯單位登記網址請按此

星夢郵輪大抽獎參加方法，以及登記連結▼▼▼

+ 8 + 8 + 8

星夢郵輪大抽獎登記網址請按此

總商會抽Benz、港鐵全年車票參加方法、登記連結▼▼▼

+ 3 + 3 + 3

總商會大抽獎參加網址請按此

長江集團聯同李嘉誠基金會送出2,000萬元禮券，按圖看詳情▼▼▼

有關禮券抽獎的參加方法及詳情稍後公布，可留意李嘉誠基金網站

下載「香港01」App，即睇城中熱話

以上優惠只供參考，個別機構有最後決定權情，實際可能仍有變動。

同場加映：5000元消費券｜政府再改申請使用限制！3類人不可領 1招更早領取

是次「電子消費券計劃」會發放總額5000元的電子消費券，計劃規模360億元，預計720萬人受惠。究竟最新有什麼申請資格？申請方法、消費券適用範圍及限制又有什麼？將會分多少期派發消費券？以下12大重點逐點解答。

即睇有咩新限制！消費券申請、使用12大須知 3類人不可領取▼▼▼