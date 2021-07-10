打疫苗抽獎連結｜豪宅、SASA、總商會、華懋｜附提高中獎機會方法

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【疫苗接種優惠著數／打疫苗抽獎連結／懶人包／香港總商會抽獎／煤氣公司抽獎／恆基抽獎登記／抽樓／抽iPhone 12／星夢郵輪／參加登記資格】商界各出招數鼓勵巿民接種新冠疫苗，包括千萬元觀塘凱匯單位、2000萬元禮券、足金、港鐵車票、iPhone、Benz等抽獎，下文將盤點重點接種疫苗抽獎參加資格、登記連結，以及如何提高中獎機率等。

【7月12日更新：SASA莎莎100萬元現金券抽獎、建行12.8萬元免找數簽賬額抽獎、香格里拉免費一年酒店住宿抽獎、華懋大抽獎登記連結】

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以上優惠只供參考，個別機構有最後決定權情，實際可能仍有變動。

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