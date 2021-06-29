193出動？細單位慳位奇招　廚櫃上放雙門雪櫃　網民嗌：危險呀！

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-06-29 18:30

香港房屋寸金尺土，不少單位極度狹小，住客擺放家具時出盡辦法慳位。有網民上周五（25）在討論區發文，指家中空間有限，不想雪櫃佔用客廳位置，便打算將其置於廚櫃上，並貼出設計圖詢問網民意見。帖文隨即引來熱議，大部份網民直言樓主「搞笑」，認為除非所有家人身高2米，否則都要爬梯取東西，而且非常危險，又開玩笑指「返落嚟先，有事慢慢講」。 類似的家居設計過往曾出現過，有單人公屋住客在洗衣機的架子上放了一部雙門雪櫃，當時有網民笑言「全家都係193（郭嘉駿@ERROR）都搞唔掂」。

有網民發文分享，提出將雪櫃放在廚櫃上面的設計，以便讓客廳騰出更多空間。（fb「家居裝修分享谷」圖片）

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樓主日前在facebook群組「家居裝修分享谷」發文，又上傳了設計圖，指因為家中空間有限，不想把雙門雪櫃放在客廳，「想問下雪櫃放廚櫃上面OK嗎？」，形容之前也見過相關先例，才打算參考該設計，並問其他用家和網民的意見。

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帖文一出，至今已有逾300個留言，大部份網民均對樓主的提議大感詫異，認為其擺法肯定做成不便，而且十分危險，「冧落嚟壓死人」、「我153食雪糕要拎梯」、「咁樣擺法我寧願放喺廳，咁樣擺又肉酸又唔方便」，亦有人擔心雪櫃散熱和清潔的問題。另外，有網民則開玩笑地留言，「全家人都193應該無難度」、「返落嚟先，有事慢慢講」、「其實可以攪住瞓，冬暖夏涼又慳位」。

有港男今年5月在網上分享其單人公屋單位的擺設，只見洗衣機的架子上放了一部雙門雪櫃，疊高後雪櫃頂接近天花板位置，導致要使用鋅盆時必需側身挨前，當時已引來網民討論，笑言「全家都係193（郭嘉駿@ERROR）都搞唔掂」。

單人公屋慳位奇招曝光 洗衣機頂放雙門雪櫃 網民：193都搞唔掂

有網民日前分享其單人公屋的裝修，只見洗衣機放在架子內，架上則放上雙門雪櫃，疊起後雪櫃頂部接近天花板位置。（「香港公營房屋討論區」圖片）

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