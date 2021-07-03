多錢過李嘉誠│美男子戶口收到500億美元　大通銀行4日後咁處理

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-07-03 09:00

一覺醒來，如果發現自己比香港首富李嘉誠更富有，你會怎辦？美國1名男子日前發現銀行戶口突然多了500億美元（下同，約3882億港元），瞬間成為億萬富豪，甚至比香港首富李嘉誠的337億美元身家還要多，看着「水蛇春咁長」的數字，他急忙通知相關的大通銀行。事隔4日後，銀行才通知客戶指因技術失誤入錯數，超級富翁的美夢正式被打碎。

美國男子達倫（Darren James）指妻子上月突然收到手機訊息，有一筆高達500億美元的款項傳入其戶口內。（影片截圖）

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居於美國路易斯安那州的47歲男子達倫（Darren James）接受傳媒訪問時表示，其妻子上月突然收到手機訊息，指有一筆高達500億美元的款項傳入其戶口內，他們即思考錢從何來，「我們不知道這筆錢是哪人送來呢」。不過橫財之多沒有沖昏他們的頭腦，很快便清醒過來，知道這並非屬於自己的財產，「我們沒有賺來，所以都不能用這筆錢做什麼」，亦不敢多想留住500億在戶口內，擔心會被指控盜竊，遂立即聯絡戶口所屬的大通銀行（Chase Bank）。

惟大通銀行沒有即時作出回應，更「嘆慢板」拖了足足4天才處理事件，並將500億美金轉出達倫的戶口。銀行其後解釋指事件是由於技術性失誤，更指有其他帳戶都發生類似的情況。

雖然橫財沒有真正降臨達倫的家庭，但他笑稱曾經試過擁有億萬的財富仍感覺不錯，「喺戶口見到好多個零，真是太好了」。他又表示，如果真的獲得該筆存款，希望能興建1個兒童醫院，「我想為其他人帶來祝褔，令他們對世界存有希望」。

500億美元即是多少錢呢？兌換成港元就有3882億，即「3882」後再加8個零，如果換成5000元消費券，以香港人口750萬人計算，可無差別派發逾10倍消費券金額，即每人可獲5萬港元。

戶口突然多了500億美元（約3882億港元），令達倫瞬間成為億萬富豪家庭，甚至比香港首富李嘉誠的337億美元還要多。（資料圖片）

根據2021年最新褔布斯全球富豪榜，亞馬遜行政總裁傑夫貝佐斯（Jeff Bezos）以1770億美元（約1.4萬億港元）穩坐世界首富席位，如果擁有500億美元身家，即可擠身第25位，比排第26位的阿里巴巴集團馬雲還多20億，而第43位的李嘉誠有337億美元，足以重奪香港首富的地位。

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