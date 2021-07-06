以出生日期算出你的7月運程　加起來等於「9」財源滾滾來

撰文： 方格子 最後更新日期： 2021-07-06 22:30

引用一數作為七月的開端：別放棄迎戰，一切的戰，皆是為了創造超越表象和平的和平，你知道終點答案不在眼前，在心底的渴切裡。

如何算出屬於自己的生命靈數： 以下運勢將以生命靈數1~9數來作為分組的依據， 例如：1988年08月08日生， 請將所有數字加總至個位數則得到你的生命靈數。

1+9+8+8+0+8+0+8=424+2=6，所以範例的生命靈數為6。若命數為10的朋友請繼續加至個位數即可，Ex：1+0=1，依此類推。 就上例而言，可以優先看「靈數6」的運勢， 再參照加總前的兩數「2、4」輔助著看， 綜合的解讀可以帶給你更多啟發噢！

👇👇👇點圖放大看生命靈數「1至3」的7月運程👇👇👇

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👇👇👇點圖放大看生命靈數「4至6」的7月運程👇👇👇

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👇👇👇點圖放大看生命靈數「7至9」的7月運程👇👇👇

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同場加映：唐綺陽2021下半年星座運程 處女座財務問題顯現 人馬座遇金桃花

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：Desire塔羅占星．能量調整 ／曹巧巧，原文：2021.七月塔羅生命靈數運勢分析】