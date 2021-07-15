大門攻防戰！離開商場遇女子等開門　連登仔攝出門口：係咪咁驚？

疫情間市民的衛生意識提高，即使是開門亦都步步為營！有網民發文指疫下不少人因為害怕接觸到病毒，即使手持紙巾亦都不會推開商場的大門，他早前遇到這樣的人，與對方對望2秒之後就決定自己拉門然後「攝個身出去」，再很有手尾的將門關上，最後換來「香港出晒名嘅港女『摺』聲」。



有網民在討論區上分享，指不少人因為疫情關係而不會主動開門。

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連登仔「睇盤師」在討論區上以「而家啲人係咪咁驚開門」為題發文，分享近日在商場遇到有關開門的經歷。他說商場大門大多都是透明的，當他正離開商場時，就看到門外亦有1位手持紙巾的中年女子準備進入商場，但「明明早到過我去到門口，都唔推門」，令樓主覺得十分奇怪。

樓主與中年女子對望2秒後，他亦已經抵達門口，於是他就「拉門，攝個身出去，好有手尾咁閂番對門」。樓主笑言，他離開商場後，「緊係第一時間聽到喺香港出晒名嘅港女『摺』聲」，女子最後亦都「死死地氣自己開門」。

有網民表示，乘坐升降機時亦曾遇過類似事件。（GettyImages）

留言中不少人都表示對等人開門的人感到反感，「黐線啲人真係，人哋開咗門，勁快攝入去又唔幫手頂一頂畀下個入嗰啲人都係」、「恐懼都唔緊要，唔好咁冇品先得㗎」、「其實驚乜，最多咪開完搓下手」。

亦有網民們留言分享曾經遇到很多類似事件，有人指自己乘坐升降機時，1名女子因為最遲進入升降機所以站在一排升降機掣旁邊，「第一轉有人出，佢用紙巾包住手撳閂門，第二轉有人出，佢撳完閂門後發癲咁衝去最後面，然後話『你哋撳飽佢啦』」。

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