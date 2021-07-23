上司問求職者最想有咩超能力　打工仔以為好無聊　點知網民咁樣講

面試官有時未必按常理出牌，1條看似天馬行空的問題可能暗藏深意。早前有網民在討論區發文，表示適逢畢業季節，上司和HR最近密密和畢業生面試，身為下屬的樓主聽聞上司面試時問求職者：「如果畀你有1種超能力，你想有邊種？」樓主認為問題「好尷尬又好好笑」，以為上司無聊才問，怎料網民反應甚大，反駁樓主指問題其實絕不簡單，因為可以反映求職者的價值觀及工作態度，「你完全get唔到上司想法」。



有打工仔透露上司近日面試時問畢業生：「如果畀你有1種超能力，你想有邊種？」，打工仔覺得問題「好尷尬又好好笑」，怎料網民反指那是好問題。（《超人：鋼鐵英雄》電影劇照）

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有打工仔早前（7月19日）在香港討論區發文，表示近日公司趁畢業潮請人，故上司聯同HR一起面試，碰巧一名求職者剛大學畢業，上司面試時問他：「如果畀你有1種超能力，你想有邊種？」樓主指求職者當下呆了，「吓咗聲」，HR也忍不住笑了出來；求職者整理思緒後認真回答：「我最想有Money Power，咁我就唔使嚟見工啦。」

畢業生認真思索後表示想擁有「money power」，直言這樣以後便不用見工。（《華爾街狼人》電影劇照）

樓主認為上司的問題「好尷尬又好好笑」，以為上司因為無聊才這樣問求職者，怎料網民大多持不同看法，指這條問題並不普通，反而是求職者答得很一般，「問題唔重要，只要肯答，就顯示到當時諗乜」。網民分析指求職者回答希望擁有「Money Power」代表他無心工作，「如果為咗自己嘅career（事業），一定唔會咁樣答，咁樣答即係話，無心做嘢」。

曾有求職者因為HR在電郵中寫錯地址，結果遲到了2分鐘，最後卻被職員黑面1句鬧返轉頭 ▼▼▼



見工遲到2分鐘 求職者指HR電郵寫錯地址 職員黑面1句鬧返轉頭（01熱話製圖）

樓主自白全文：

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見工遇到令人無奈的事時有發生，有公司會以考驗情商為由，讓求職者在辦公室呆等1小時45分鐘▼▼▼



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求職者超有自信 「金句王」見工一開口嚇窒面試官：叫我X哥

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Facebook專頁「奴工處」早前刊登一篇投稿，撰文者指自己到一間體育用品公司市場部見工，被負責面試的中年女士足足罵了5分鐘 ▼▼▼



見工鬧足5分鐘 遭揶揄後生兼溫室長大 港男嬲爆反駁（01熱話製圖）