拜完土地公唔記得還神即發生可怕事　同神仙講數化解嚇窒身邊老豆

為何總是求財無效？正確的祭拜才會帶來好財運，反之可能會帶來反效果。網友陳蒨蒨便在靈異公社分享了一個與土地公之間的玄妙故事。



拜完唔還神會有乜後果？睇睇女網友嘅親身經歷（點圖閱讀原文全文）👇👇👇

+ 25

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

文：陳蒨蒨（發表於靈異公社）

在三個月前，我跟家人在宜蘭某鎮新開了一間小小的連鎖湯包店，也因為開了這間湯包店，所以本來也不太拜拜的我，開啟了每逢初二、十六就會到附近土地公廟拜拜的習慣。上上禮拜，前往拜拜的時候，買了一些供品，身上也就剩下大鈔及50元（台幣，下同）零錢，這50元是特地留下要投功德箱用的，因為現場一疊金紙（30元）跟發財金（20元）。正在化金紙時，才猛然發現，哇！一個不小心發財金拿了兩份，可是身上已經沒有零錢了！於是，認真的跟土地公解釋：「我身上零錢不夠，十六拜拜的時候，一定會拿過來還給您，就讓我欠一下吧！」這事情結束後，也沒有特別在意的就離開。

自從台灣疫情升級三級，不讓客人內用後，其他間餐飲業或多或少有一些影響，像是家裡的麵店，一瞬間少了三分之二的收入，但湯包店裡的生意卻影響不大，直到上個禮拜，從星期二開始生意就越來越差，突然連續三天都只有一千多的收入。本來也是安慰自己：「疫情大家或多或少都有影響，現在疫情慢慢減弱，很多店家都開了，生意不好也是正常的啊！」直到星期五當天，收入直接下降至660元，這是開店以來從未有過的數字，回到家跟家父、家母說出這情況。做生意人的，對於突降的營業額總是會比較敏感一些，家母立刻察覺情況不對，馬上上香請示家中的土地公，連續擲茭十來次，都沒有結果，我站在一旁看了很久後，接手續問：「土地公，請問是信女那天去拜拜的時候，欠了那方土地20元，她現在正在提醒我嗎？……土地公，如果信女明天帶著供品到現在賠罪，並且還款，那方土地願意原諒我嗎？」

【延伸閱讀】台灣鬼故｜九份呢個位勿自拍 身後突現古裝女 竟因見廟就拜出事（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 38

果然，隔天一早就買了供品到土地公廟道歉，只是，我不是個正常的信徒，所以發生以下故事。見我將供品擺好、拿好金紙及發財金後，並不像以往先投錢入功德箱，而是先點香告知：「土地公啊！您要相信我的人品啊!!我欠錢會還的，就20元，當初說好十六來還呀!!別那麼著急，信女現在就把錢還給您，還加利息，但是您也要還我這幾天的損失唷！」上完香後，馬上掏出一百塊，在土地公前面晃了晃，才投入功德箱。果然，接下來幾天的收入，都比以往的高上一些些，不多但是卻剛好能補回之前的缺額，由於星期五那天感恩家中土地公跟告知「欠錢事件」，所以都是我在奉茶，家父很困惑自從我奉茶後，麵店的生意變好了！

爹：「你敬茶生意都比較好耶！你跟土地公說甚麼？」我：「阿就跟土地公說，請保佑疫情快過，保佑大家身體健康，讓家裡麵店、湯包店生意好一些，要求不多，五六千就可以了！就這樣講，土地公才會知道你要甚麼啊！」已經知道先前去還錢時搞小動作的家父，立刻搖頭：「神明啊！那是神明啊！」我：「嗯！神明是可以溝通的！」（超欠揍……）

【延伸閱讀】日光日白屋企竟出現無數異象 中午一個電話揭可怕真相（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 21

【延伸閱讀】閨蜜約定死後要繼續做朋友 一個半開玩笑承諾最後竟變真（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 23

【本文獲「爆料公社」授權轉載。】