鬼月超恐怖鬼故！迷信女藉佛牌挽回戀情　卻令身旁的她遭怨靈纏身

佛牌，又可稱作「南傳聖物」，起源於千年前的泰國，之後開始流傳於東南亞各地，成為了現在上座部佛教信徒的護身符。信徒認為只要配戴佛牌，就能擁有神明以及師父的庇佑與祝福。它的存在也為南傳佛教的傳播做出了很重要的貢獻。在中國，也有很多人佩戴佛牌，大多為了祈求財運成功，姻緣。



迷信女藉佛牌挽回戀情，卻令身邊的另一位女遭怨靈纏身！苦主：她渾身怨氣超強…（點圖放大看原PO怎麼說👇👇👇）

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【文章來源/靈異公社】

最近有一次很難忘的經驗，連到大中午大太陽底下，我都還是不停的發抖...

有個女信眾來問事，席間我坐在老師旁邊聽她說她自從前男友離開後就很鬱鬱寡歡，還去求佛牌希望挽回男友的心，男友剛開始有回心轉意，後來卻仍舊離開，搞到最近她很想自殺。她整個人精神不濟，面如死灰，工作生活一團糟，而且這樣將近三年，我在旁邊看了非常不捨也很佩服，怎麼可以這樣活三年？

當晚我夢見自己走在一處公寓的防火巷弄中，時間像是下午二三點的陰天，公寓是老舊的抹石子牆，陰暗潮濕。我往後看不到入口，往前是拐彎，只好往前走。但每過一個拐彎我就遇到一個鬼魂，一開始是男性，我假裝沒看到他，經過身邊時卻被定住，眼前看到他死去時候發生的事情－他賭博輸了被砍。我深吸口氣，繼續往前，看到一個女生腐爛的臉、沒有眼珠子的表情、散亂的長髮在前面的拐彎等我，我整個寒毛直豎，馬上往回走，卻怎麼也走不到盡頭，還是會感到那個沒有眼眶在盯著我，我只好往回走，硬著頭皮經過她身邊。

她渾身怨氣超強，我在她身邊感到她說她好怨，原來她是被姦後殺害棄置在垃圾場中，我低著頭經過她看到那個如破布娃娃的身子，不禁嘆息。又再往前，看到另一個跪在地上哭泣的父親，原來父子倆大吵一架後，他的兒子誤以為他在河邊，尋找父親中不慎被溪流沖走，父親想找兒子也跟著溺水，冤魂跪在路邊哭泣....在蜿蜒的巷弄中，我看了五個故事，印象最深就是這三個，這些枉死雖然看似無辜，但其實每個都有貪嗔癡的人性，賭博、虛榮、嗔怒種種造成的後果。快醒來時突然領悟，他們成為鬼魂後被困在佛牌中，無法脫身又想告訴人他們的冤死。

夢醒後明明是大太陽天，我卻不停得發抖，只好站到太陽底下，足足半小時後我才退去那股寒意，但有點魂不守舍，過馬路差點被機車撞到，右後側又感覺有人一直貼著我。當天下午我跪著祈求向菩薩祈禱，請菩薩解我夢魘，讓我身心安住。後來感覺身上有一股氣流被拔走，一股暖流讓我瞬間清醒，我才感覺身子裡那個發顫終於停止了。這個整個經歷讓我非常難忘，但有陣子讓我對巷弄有點陰影。

【本文獲「爆料公社」授權轉載。】