網民分享1人1件小學最黐線的事　上堂大便失禁、扔臭彈未算最勁！

每個人小時候總有黑歷史或無法忘卻的𤓓事，有網民近日於討論區徵集小學時發生過最黐線的事，吸引大量網民留言。網民分享的事件「沒有最黐線，只有更黐線」，上堂瀨屎竟然已經是黐線事的下限，令人目瞪口呆！
該名網民近日於連登討論區以「一人一件小學發生過最黐線嘅嘢」為題發文，他首先分享小學時有個老師不准他的同學去廁所，結果該同學不忿走到樓梯口小便，老師第一時間卻找訓導主任，而非先找校工清潔樓梯口。
帖文引起大量網民留言分享其小學時自身經歷或所見所聞，以下記者精選其中20件最精采、令人替其尷尬或傷感的事，不過大家記得玩還玩，切記不要對老師及同學做太過火的事！
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