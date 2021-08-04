薛影儀爆紅│亞姐面試落選　黃花閨女獲網民熱捧　連登仔封女神

【薛影儀／阿儀／ATV／阿儀不紅天理不容／影子】ATV亞洲電視數碼媒體（下稱「亞視」）近日舉辦《亞洲小姐競選2021》香港賽區面試，37歲「黃花閨女」薛影儀雖落選，但憑獨特氣質成功吸引大量網民目光，亞視更順勢與她簽約成為旗下藝人，勢要捧她做「亞視一姐」，更稱已有大量單位上門找阿儀工作！有網民近日於討論區大讚薛影儀與普通港女不同，「多才多藝」、「廚藝了得」，甚至加上hashtag「#阿儀不紅天理不容」，直接令人聯想到#姜濤不紅天理不容，而阿儀的Instagram追蹤人數亦已破1.4萬，而其粉絲更自稱「影子」為她開設應援會，看來阿儀前途無可限量！



先重溫薛影儀參選《亞洲小姐競選2021》面試時的泳裝look▼▼▼

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37歲的薛影儀曾是茶餐廳侍應，聲稱從未拍過拖，因戀愛經驗A0而被網民稱為「黃花閨女」，她上月29日參加《亞洲小姐競選2021》首輪面試，一眾佳麗都要穿着色泳裝會見傳媒，阿儀憑獨特圓潤的身材成功突圍而出，當時更自信爆棚稱有信心奪季軍，可惜最終未能入圍。

不過有自信的女人就最有魅力，有網民近日就於連登討論區以「支持薛影儀女神成為新一代亞視天后」為題發文示愛，大讚薛影儀有很多優點，上載多張薛影儀的facebook帖文截圖及發佈多條影片，當中包括薛影儀學空中瑜珈、煮聖誕大餐的相，讚她「好有貴氣」、「身材fit到漏油」、「廚藝了得」等，又親暱地稱她「儀儀」，並承認自己苦戀她，其他網民亦附和稱薛影儀為「連登女神」。

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另外，薛影儀昨晚（3日）於亞視fb的音樂直播節目大開金口，獻唱《兩種人》及《終身美麗》等金曲，最高峰時有多達8700名網民觀看直播，雖有網民留言指如「撒旦吻過的聲音」，不過更多網民表示要發起「阿儀不紅、天理不容」運動，更形容「阿儀紅過班咩聲夢gigi啦！」。

網民同時盛讚片中音樂人李昊昕（Bryan）表現專業，以超高技巧伴奏襯托出阿儀的獨特歌聲。該段直播影片不足1天已錄得近50萬次點擊，逾1.4萬人讚好，留言回應達4.6萬則，更有近萬分享，人氣絕對爆燈！

另一方面，阿儀出現於公眾眼前不足1周，已有網民為她發起應援會，其粉絲自稱「影子」，因為她叫薛影儀，而有阿儀的地方自然有影子。

薛影儀昨晚（3日）於亞視音樂直播節目大開金口，獻唱《兩種人》及《終身美麗》等，最高峰時有8700名網民觀看直播。（fb專頁「ATV亞視數碼媒體」影片截圖）

薛影儀facebook及Instagram靚相▼▼▼

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