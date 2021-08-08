細思極恐｜二手木梯驚見「上吊繩」恐遭怨鬼纏身　網民教路點化解

請問各位大大，今天早上接到婆婆打來的電話說我大伯從外面拿一個馬椅（木頭製的小梯子）回家之後，婆婆一直覺得心裡毛毛的…結果問了別人之後，發現那是往生者上吊用過的…打電話問我老公要怎麼處理掉這物品！因為公公過世了，家裡剩老公在處理家裡的事情！大伯是那種頭腦有點問題的人，所以我們也不知道該怎麼辦…剛得知這個梯子是往生者踩著它在樹上上吊的跪求解答。



文：陳如玉（發表於靈異公社）

「那是往生者上吊用過的…」原PO恐遭怨鬼纏身 網民警告：不化解的話會…（點圖放大看原PO怎麼說以及網民教路點化解👇👇👇）

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