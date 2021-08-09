以出生日期算出你的8月運程　加起來等於「8」財運恐現危機

引用六數作為八月的開端：完美與不完美，都是完整完美所必須，那些挫敗的感受，別輕言割棄，那些折痕是命運的痕跡，關於你曾活過的證明。



如何算出屬於自己的生命靈數： 以下運勢將以生命靈數1~9數來作為分組的依據， 例如：1988年08月08日生， 請將所有數字加總至個位數則得到你的生命靈數。 1+9+8+8+0+8+0+8=424+2=6，所以範例的生命靈數為6。若命數為10的朋友請繼續加至個位數即可，Ex：1+0=1，依此類推。

就上例而言，可以優先看「靈數6」的運勢， 再參照加總前的兩數「2、4」輔助著看， 綜合的解讀可以帶給你更多啟發噢！

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生命靈數1

整體運勢：外在雜事很多，但都是可以明確分辨出來的，通常那些「需要你」的請求，都附掛著大量的情緒索求，若你未能即時拒絕，無論最後你答應了沒，這些干擾都會讓一號人處於心情很不安穩的狀態中，讓你錯失很多自己的空間、生活的自由度；在這段情緒不穩定，容易被拖走的週期裡，一號人或許該離那些你原本就知道，常對你做出過份要求的人們遠一點，八月困境多由人際關係衍生而來，如果你向來很難拒絕別人，至少得學會保持距離，才能保證自己的安全。

工作／學習狀況：在專業上能夠做好自己本份的工作，沒有太多意外，如果你不要幫自己攬進更多雜事，問題就不大，能夠有新的發想、踏實的完成每一個既定的步驟，聽似理所當然，但恐怕只有一號人知道，這樣的「理所當然」是需要用點力的；如開始所言，八月份找你幫忙的人還不少，多是救火的任務，那種你想也知道絕不能答應的事，你卻很可能因為（腦子短路當機）種種不明原因，一時隨口就說好，請特別注意自己的言談，盡可能的精簡、也要避免審閱過度複雜的合約、合作細節，這些不直接、包裝精美的說法，通常都帶有陷阱。

一號人也得注意多放鬆身心、盡可能避免日夜顛倒、超時工作，有良好的精神狀態，會讓誤入陷阱的機會降到最低。

愛情：單身者好壞桃花交雜，但好跟壞之間，誰能選、誰不能發展，其實都滿明確的，只要一號人不要一時想要救苦救難，視鬼話連篇於無物，就沒有太大問題，本週期的確可以出現比較踏實、又跟你聊得來，不躁進的對象，這類人雖然不會給你夢幻的戀愛SOP，不過這才是真的能走進人生，又不帶來麻煩的人，只要願意慢慢認識跟累積，這段時間開始的新關係，就能在後續人生中，慢慢發展、累積。

有伴侶者在關係中雖會面對伴侶的情緒不定，影響到心情，但請注意，你也可以是把對方拖回正軌那個人，只要你先跨過「萬一我沒快點回應，他是不是就不要我了」的心理限制，對於伴侶在本週期的迂迴表達，你得看懂，並且有足夠的勇氣戳破跟提醒，點出對方真正的意圖，就可以讓關係互動回到良好狀態，讓對方停止無意義又永無止盡、隨時可能出招的吵鬧；反之，若你只是不斷回應對方的無理取鬧、又不敢阻止的話，則會讓戰線無限延長，在秋天來臨之前，更能同理、更真實，是你們之間的必考題，請務必以正視取代忽略。

訊息指引：Purpose is the way+Four of Pentacles

紛雜吵鬧的雜音，無須回應，沒有誰早被注定，選擇是必須，靈活的分辨，為你自己，該說的都再遲疑，別吞回去。

生命靈數2

整體運勢：外在局勢雖不看好，一切似乎到了某個循環的終點，暫無可為之處，無論是人際、財務、各方面皆然，都在一個「結束舊有，新生萌芽」的端點，但或許也是因為這樣的「都結束了」的明確訊號，對二號人來說，反倒因為不用再太多無用的努力，而能感到真正的放鬆，以心態的鬆綁為起點，看到更多「其實可以那樣做」的機會；能用不同的視野，面對一樣的事件時，那些終結都非危機，將成為一種可為。

工作／學習狀況：在專業上，過去那些無止盡的付出、失衡的時間，都結束了，生命丟給二號人很明確的訊號，很可能那些追不回的款項、對方一直未讀的訊息，都能確定「現在沒回，以後也不會回了」，能結束在職場或學習環境那些本來就不再舒適的關係，是一種幸運；對於能主動跟上，乾脆果斷放下的二號人，就會看到另一段有望成功的機會，權威或有力人士的主動邀約，給予資源，是本週期能看到的具體發展，停止自我懷疑，只管準確接球即可。

愛情：單身者終於看清過往某些堅持是完全不需要的，無論你正困於兒時恐懼、或是過往戀情的失利中，在本週期都到了收尾，看見該看見的，跟過往困於恐懼時對自己的種種受限，擺脫過往陰影，如果你從未選到能夠長久發展的關係，肯定是找錯方向啦！

本週期將出現理想型，請不要自我懷疑，只管勇敢跨步向前，無須太多包裝，自然輕鬆，就是促成關係最要件。

有伴侶者在關係中，將邁入新的階段，當然這個「新的」的解讀，若不是指關係深化、就是直接走向無可挽回的終結，決定事件如何展現的關鍵，都在你能否對對方交付弱點上，對於受困關係、覺得在其中辛苦的你而言，若還想為彼此努力一下，勢必就得寫好這道題目，對對方承認真的恐懼的，來取代一再的測試、不穩的情緒，才是讓關係翻轉的按鈕。

訊息指引：Obstacles and Opportunities+Five of cups

光與暗相伴，萬事萬物，黑暗盡頭囊括了所有，包括光明，別試圖區分將誰割離，那本是一體，暫停向來只為轉彎，告訴你，光跟你的距離，比想像更近。

生命靈數3

整體運勢：安全感低落，本週期內在將常態處在兩極對立跟掙扎中，這些內在問題，通常會由跟家庭、伴侶的關係失和、溝通不順引動；若你很努力表現一切都好，努力用微笑回應，盡可能避免情緒失控，那麼就越容易成為本週期的主要受災戶。

請記好這個原則「越是選擇消化，就要消化越多」要承受多少端由三號人自己選擇，除了無止盡的當吸音海棉，只要你肯，你當然可以選擇說出自己需要幫忙、需要休息，所有好與壞的機會，在八月份是均等的，就看你打算如何為自己主張了。

工作／學習狀況：在專業上收益頗豐的八月，倒是可以有不少進帳，也利於經營外在形象，這些親切體貼，願意看見、引導別人需求的特質，都能幫助三號人在形象、人際上加不少分數，藉由這些加分，你可以完成更多想完成的進度，或是得到實際的資源、幫助；在一切皆順的本週期，機會是較平常更多的，三號人該擔心的反倒是「如何選」的問題，建議你仍要把持好內心的那把尺，公正的為自己選擇有利的，而不是「看誰的面子」或是「我選這個是為了還某個人情、為了幫忙某人」，這些前提，都會讓你在八月原本可以順轉的工作進程中添亂，八月份，這樣的人跟要求，也真的特別多，請讓工作跟專業盡可能單純，不接受關說跟考慮人情，就可以順利過關。

愛情：單身者利於經營外在形象，得到多數人的關注，這些人能夠碰到你的場合，也真的是你「有整理好才上場」的地方，譬如職場、對外的活動等，基本上不太會看到你狼狽的那一面，作為關係建立的第一關，若你單純缺對象，那麼這個月要看到新的可能，是沒問題的；最大問題一樣是在如何選擇自己最想要的（而非都在考慮最可能的），你得儲備好更多安全感，才有機會讓關係不只在最表淺的「能互動」上。

有伴侶者在關係中，得有點注意了，或許你會覺得表面看起來一切都好，事實上也真的一切都好，可你卻老覺得不那麼好，總免不了那些明知不合理的擔心，這些都會讓你舉措失常，情緒反覆，然後莫名的挑起戰火、跟伴侶意見各種不和、爭吵；

這些「明明知道該滿足，卻總感到不滿足跟不安」的情緒，若你看見，那就不該是藉由其它方式去測試或對伴侶發洩，而是該直接表達這個，不經包裝的會比迂迴的表達更能被對方接受、接住。

訊息指引：Forgiveness is freedom+The Fool

從制約中解放，寬恕那個不想再受限的自己，並點頭允許，那個等待自由許可的你，正等著你，點頭說你願意。

生命靈數4

整體運勢：生活之中可為之處不多，若四號人感到處處受阻，想找點什麼來做，但是都沒有的時候，比起找更多事來消磨時間，看似忙碌卻無所得，更該做的，你一定知道的，就是務實的面對問題，主動去終結那些本該結束卻仍持續的不良人際、或排除、丟開那些不再需要的生活日程，不限於外在事務，這些問題產生的根源，向來就是某些特定的壞習慣，拖延與逃避、轉移焦慮的慣性，都是亟需四號人面對的事；對於已跨過這些問題的四號人則反，你會從這些改變中，看到生命的確帶你往更好的地方，你的生活與心理狀態，是否真的裡外如一的好，只有四號人自己明白，該考的試，你逃不了，遲早都是要上場的。

工作／學習狀況：在專業上也到了一個瓶頸，能做的看似很多，但其實都是一樣的事情，即便那在別人眼中看起來仍很有可為之處，但只有你本人知道，再這樣下去不行，可問到你為何不改，你也會看到自己堅持得很莫名就是，本週期這樣的態勢將會更明顯，無論是反應在專業上的「做什麼努力，帶來的成果都有限」、或是人際上的失和失調，都再也不是你可以弭平的風暴，別再費力任該消失的消失，是最好的方式；八月是修整、休息的期間，硬來的堅持不適用，生命會用各種方式，積極的讓你看見，有更該做的事，而且你是明知該為卻不為的，主動點，比起被動一定更好，這道理無需多言。

愛情：單身者在關係追求上，得有自己的主張，若你一直都沒有對象，那麼問題或許不在外，而在你始終都在追尋一條絕對不會受傷、保證完美的路線，但那個東西根本不存在這世界上呀～認清現實，回到地球，該實驗該考驗的，都得真實的肉身與行動去面對，除非你希望感情生活繼續一灘死水，不然都得先克服那不安全感跟輸不起的膽小行徑，至少先幫自己釐清自己要的是什麼，不是追著別人都追求的那些條件來找，允許做錯、允許不完美，才可能在生活中看到真的可以發展的關係跟機會。

有伴侶者在關係中也面臨危機，需要提防競爭者的出現，讓你的關係生變，如果你未能在關係中展現真實的一面，總是希望對方的配合、或只依自己的意願前進，很少真正關注伴侶的聲音，那麼關係在本週期將會因為競爭者的出現，成為壓垮駱駝的最後一根稻草，得說聲永不再會了；關係在分水嶺上，如果該面對的你已經都做了，那麼過去深埋在關係中的不安因子被消滅、終結，也是一種「關係的終結」，要終結的始終是「不適用、不健康的模式」。

訊息指引：The art of surrender+Three of Pentacles

阻礙出現，始於你需要受阻的必須，得把那些阻礙燒作灰燼，受阻只為讓你跨越及前進，動能轉化而已，非關前功盡棄。除非你選擇了讓前功盡棄。

生命靈數5

整體運勢：整裝待發，在精神上已經重拾力量的五號人，本週期要做的就是為自己的舒適生活付出努力，籌措更多財源也好、購買讓生活更美好的東西也罷，總之日常是缺了點美好，而這些「有形之物」則是幫你充電的電源，如果過去這段時間你過得很宅（誰不是？）那麼八月就是重新打開人際大門的一刻，除了生活的物品需要添購之外，八月你也將看到在家庭或伴侶關係，有些待修復的地方，這些狀況會隨著八月腳步越近而越明顯，所幸五號人將有足夠的動力去努力，雖然還是得用點力，但努力能有所得，是充實且美好的一段時間。

工作／學習狀況：在專業上需要把眼光放遠，原本若有持續獲利、但時間維持過長的事項，則在這段時間很可能有生變、改組、計畫變更或實質收益不如預期、不如從前的狀況發生；本週期介於生涯轉換的消長間，建議五號人比起眷戀原合作的對象、所處曾經安穩但現況已經改變的不舒適圈，都宜主動做出終結、改變、選擇更大膽、全新及開創的路線前進；比起保守跟合群，你更需要的可能是冒一點險跟創新，放掉自我限制，五號人在此時適合轉換工作內容（無論是否換公司，至少得換個方法做事），或是你早有其他對工作、學習想嘗試的方向，都適合在本週期落實，在應當的時間做恰當的事，自能帶來豐碩且美好的進展。

愛情：單身者擺脫原有的舒適人際圈，轉換到新的環境，或是做了新的改變之後，就會為人際帶來活水，而進一步有看到不錯的（近乎夢想中期待的）伴侶的機會，可以確定的是，這些人不會在你過往的日常有機會碰到，所以如果你還沒遇到可能的對象，那麼不如安排更多點原本想做、卻一直擱置的事，機會就在那裡面。

有伴侶者在關係中將進入一段不穩定期，原本習慣的老夫老妻模式將被改變，當中伴隨著爭吵、價值觀需要調整的問題，必須將過多的主觀、情緒跟不知為何要堅持的堅持先放下，才可能讓關係有談的空間，不穩定的現況下，你必須給出同理，而不是疏離，這將是一段讓關係翻轉跟修復、汰舊才能換新的週期，看到你該做的、去完成它，不逃避就能讓關係重回美好跟安穩中。

訊息指引：The kindness of strangers +Lovers

敞開並接受他人的善意，並在接住之前，先認出那的確是善意，並非想像中的，那多得且不屬於你的東西，對於援手不推拒，是你能給出的最好回應。

生命靈數6

整體運勢：在生活中有些需要被改變的原則，已經迫在眼前，在本週期那些待處理、但未被正視、該終結的事項，都將有明確的結果與最終定位，整體看起來挑戰不少、會失去跟結束的人事物也不少，這會讓六號人的安全感受到不小的考驗，甚至帶來一點財務、實質收益上的損失；若你不想讓這些損失變成「突然發生」或「不得不接受」，那麼務必自動去審視跟終結那些需要過度努力，卻沒有結果、或付出與回收不成正比的事、關係，主動會比被動好，當中所耗損的心力、情感受傷的程度，也才能降到最低的程度。

工作／學習狀況：在專業上需要付出更大的力氣來與同性質的同業、同儕競爭，主動發起，會比被動的接受挑戰來得更好，在專業上無法照著過去既定的模式安穩度日，無論過去它曾帶給你怎樣的安穩，無論這個當下是否還看似安穩，本週期都是需要改變的，差別只在你正處在哪個時間點而已，如同一開始所述，主動比被動好，先行、先發起的人，才能取得主導權，若你願意選擇早點開始，那麼改變帶來的陣痛不會太長，你會在同業跟同儕競爭中，取得較關鍵、較好的位置，這才是讓工作回到持續安穩，付出與收益平衡的路徑。

愛情：單身者有機會看到喜歡的對象，但對象與競爭者將同時出現，所以若你有尚未發展成的確定對象，也可能在本週期讓你發現「原來還有其他人喜歡他」；主動爭取、至少不在發現有競爭者的時候就開始自我貶低，顯然就是六號人最該處理的問題，尚未在關係中的你不能是先放棄的那個人，不然你就會被桃花放棄呀～

有伴侶者在關係中，也將面臨伴侶被追求，或出現假想敵的狀況，總之無法讓你對關係放心的本週期，好好的對對方講出你的擔心，確認事件的真實樣貌，才是你最該做的，當然確認不是你想像的確認，不是測試、不是旁敲側擊，比起這些源於不自信的測試看看，六號人更該做的向來都是不迂迴的單刀直入，比起質問，更需要自我剖白，說出擔憂，才是讓對方回頭安撫，接住你，重回關係安穩的唯一方向。

訊息指引：One earth many worlds＋Five of swords

完美與不完美，都是完整完美所必須，那些挫敗的感受，別輕言割棄，那些折痕是命運的痕跡，關於你曾活過的證明。

生命靈數7

整體運勢：放下過多的揣測、預設立場，才能看到生活、家人要帶給你的支持，可能藏在某些看似危機、或是溝通過程讓你感到不那麼舒服的後面。八月份會面對一些直快、但是聽起來的確不太好聽的話，讓七號人有種不如歸去、覺得什麼都不想再多解釋的失望感，但仔細再想一下、冷靜一下，那些話背後的意思，我想你不會不懂那中間的關懷，但卻很可能因為對方的不擅表達，所以耗損你們之間的信任跟情誼。

建議七號人在本週期，在感到被傷害的當下，更該問清楚、確認好對方「真的是這個意思嗎？」這個多確認一次的動作，可以讓你少傷很多心，減少很多情緒的消耗，對你來說就是生活中最有益的練習了。

工作／學習狀況：在專業上持續處於拆彈任務中，有很多待處理的危機，即便本來不在你頭上，都會突然轉向你，希望你能提供解方、或是參與其中，這些便是你在專業上展現長才、被看見的機會，臨危授命的局面，倒不是真的要刻意把爛攤子推到你頭上，但七號人卻很可能因為這個誤判而不作為，或是擺爛、推開，錯失了表現的機會；本週期的危機跟轉機不但相伴而生，還密不可分，如果你期待的是專業能力被看見、晉級，那麼接受挑戰、甚至主動爭取這類的機會，就是你幸運的所在之處。

愛情：單身者可能有接觸新關係的機會，或你想讓尚未確認的關係有所進展，都適合先拋開多一點的不安全感，讓自己能有機會多透露一點，無論是你的需求、弱點、擔心的那些部份，都可以盡可能的多帶入話題中，這將是你開展、甚至會成為推進關係的推進劑；能擺脫單身的決定性因素，端看你能拿出多真實的自己，心防越少，越能促成單身狀態的終結。

有伴侶者在關係中，也需要歷經一番爭吵跟拆彈，才能走向和平，在本週期的前半，七號人將面臨的是寂寞的感受，說的並非單指被丟下這件事，而是關係中的隱憂，你擔心不被接受、不被愛的不安感，可能一直存在著，但在這段週期特別被突顯，這會帶來溝通上的不順跟爭吵，既是需要面對的事實，也會建議七號人藉著讓情緒順走，把該說的、想確認的、恐懼的都說出口，若有順利表達，你也會發現那些多是自己的糾結，你恐懼的向來不是結果，而是未知，只有行動才會讓恐懼在感情生活中消失。

訊息指引：Comparisous+The Star

始終看見當中的希望，那些將帶你越過物質表相的幻境與困境，從夢中甦醒，長夜已盡，天將明。

生命靈數8

整體運勢：為了階段性任務、夢想的達成，在資金上得有巨大的流動、或是財務投資，本週期都很需要到處想辦法籌措更多財源，努力增加工作的量能才能達到平衡狀態，在外援較少，但支付變高的八月裡，你得更努力的精算才行了；除了開源，更有很多是看似需要，但仔細審視後就會發現可以捨棄、暫時擱置的項目，請不要被這些考慮的時間拖住腳步，快速的決策、前進，以能做的先做為原則，才是讓生活正常運行的最佳方法。

工作／學習狀況：在職業上也會有類於上述的狀況發生，孤軍奮戰，無法打團體戰，大家都分身乏術的本週期，八號人得一人當三四人來用，加班、超時工作都很難避免，但在短期內看到的回收卻有限，會讓你陷入「真的有需要那麼努力嗎？」的思考中，但請別被這些眼前的急躁跟自我懷疑困住太久，因為目前所執行的無論是工作或是學習計畫，的確都更需要長程的累積，才會看到結果，目前的地基階段，你需要的是更安然的踏實每一個腳步，把眼光放遠點，會讓你對於現況能做的事，更清晰、有效率的執行，這樣的心理建設，是幫助你離完整拓荒、前進所必要的。

愛情：單身者在對於社交、聯誼積極之前，得先思考清楚自己要的是怎樣的關係，跟為何需要一段關係，這類躲在關係建立後的隱藏需求，得被理清，你才能讓這些社交行動有意義，而不只是困在「我有在努力，可是不知道在努力什麼，努力好像也都沒找到」的困境中；想好再做，比起一邊想一邊做，會來得有效率許多，至少在這段時間是這樣的。

有伴侶者在關係中，伴侶的脾氣、需求，都不如日常容易被安撫，即便對方丟了某些需求給你，你也做了，卻很難得到預期中的滿意、鼓勵，比起回應那些無止盡的需求跟考題，八號人更該做的，或許不是忙著行動跟回應，而是多問幾句、多確認一下對方實際要的、實際上在說的是什麼的「關心」，聽清楚，專心跟陪伴的效用，可能多過於「需要去實際做點什麼」。

當你願意調整回應的態度，會發現似乎真的沒那麼多問題需要解決，對方從未要你疲於回應，而是需要更多關懷的隱藏需求。

訊息指引：Unburden the load+Two of cups

向內傾聽，該放下重擔與控制的聲音，正叫喚你，那是前往更美好國境的指引，別虛應，別略過，別用假意附和來取代真實的回應。

生命靈數9

整體運勢：對於「可預期的現況就是如此」感到不滿、且無奈的九號人，八月仍會被籠罩在這樣的氣氛之中，一種悶，但說到哪兒不好？又沒有真到那麼不好的程度，事實上很可能現實生活中還完全相反，該入袋的收入正常入袋為安，朋友人際同溫層的往來愉快，這些都是具體在發生、無可忽略的事實；不過的確在某些未知、無法掌控的部份是受困的，看似無望、但實則是無法預期跟控制的事，不如就先放下吧！保持期待，但忘掉期待。

抱歉我講了不是人話的話，不過你懂的，如果想活得更舒服，就得往這端多移動一點腳步，當你做到，生命也會因為你的願意放掉控制、願意留白、帶給你預料之外的禮物。

工作／學習狀況：在專業上會得到前陣子短期累積的回報，若你在這一季到來以前，已經努力了一段時間，則獎金、成果，都能在此刻順利入袋，豐收與得到成就感，這會讓九號人有勞有所得的踏實感；伴隨這些滿意，當然也有些小小缺憾之處，在這段週期，你也會發現有些事、有些人，就是無法溝通也無可挽救的，在專業學習的路上、職場上，你得學會放下或割除這些不適合的成員，把他們丟開，請出原本佔缺的位置，在工作跟合作對象上，都很難避免有段空窗、人力較少的時期，但請務必不要有太多不必要的留戀跟濫情，痛快的斷捨離，是為了找來更適合的人選或合作對象，別有所圖或只想佔缺的人，就由他們去吧！

愛情：單身者在追求新關係中不宜躁進，人際圈的確在八月份會開始活絡，帶來一些新的機會，但看起來真正適合跟你進到一對一關係的人，並不在這一波新的朋友名單當中，不過是短期內人際圈的活化罷了，所以少點聯想、少點期待，但多點開放，後面你會懂得生命為何安排這些人來，真正的可能性不在他們身上，但的確會出現在跟他們交流之間。

有伴侶者，能感受到伴侶因為要釋放更多善意，而有更多的表現，努力、或是各式的討好出現，當然如果要用九號人細膩跟嚴格的眼光審視，不免會讓你覺得「這沒用，不如省點力」大翻白眼的機率居多，不過畢竟是對方的一片赤誠，你就收了吧！

或是真的看不下去的時候，你可以用更直接、不迂迴的方式表達你真的想要的版本會是怎樣的，省去對方摸索又不得其門的白費力氣，但請別期待他一下就聽懂，因為通常講也只是講講，對方不是不願、而是不能領悟的可能性也居高，寬容跟寬待，看似對對方，但其實也是對自己的，放輕鬆點會更好。

訊息指引：Everything is in divine order+Ten of cups

那些需要你努力的修正或塗改的，都是多餘，一切都在其該有的進程當中，看懂追趕並非必須，必須保留的向來都是更接近空白的餘裕，不是強制與控制，非關你想你要你可以。

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：Desire塔羅占星．能量調整 ／曹巧巧，原文：2021.八月塔羅生命靈數運勢分析】