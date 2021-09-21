緬甸屢爆內戰　民族主義成主因　國父昂山圖化解被當背叛遭暗殺

緬甸早前爆發軍事政變，隨後演變成大型軍民衝突，由於國內有不少民族，當中多數族裔緬族存在「種族歧視」，所以各民族之間屢生衝突。內戰對於緬甸來說是家常便飯，分裂、統一、分裂、統一、分裂、統一……英國在當地殖民統治期間，更利用少數民族牽制多數民族，即使當時國內教育、經濟及文化明顯進步，但民族問題始終沒有解決過，國父昂山（Aung San）嘗試化解民族衝突，但卻被緬人視為背叛而遭到暗殺，民族問題加上軍政府統治，將昔日的亞洲富國推向赤貧，如今更爆發軍民衝突，最終仍是人民受苦。YouTube頻道「cheap」製作短片，以歷史角度解釋緬甸爆發內戰與二十一世紀的民主新危機的因由，深入淺出讓觀眾了解更多。



緬甸全國劃分為七個省。（YouTube頻道「cheap」影片截圖）

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YouTube頻道「cheap」早前上載的短片「緬甸為何這麼亂? 曾經的亞洲富國卻越混越慘」提及，由古至今，緬甸除了主要人口緬族外，更有很多少數民族，例如若開、孟、傣，每次緬人得勢，都會大規模迫害其他少數民族，若開人及孟人都曾經被屠殺過，因此緬人和少數民族有着深仇大恨，只要緬人旦一失勢，必定招到其他少數民族的血腥報復，加上各民族以土司或類似部落形式存在，他們之間同樣互相看不上眼，11世紀以前，緬甸長時間處於「諸國林立」狀態。

到了11世紀，緬甸迎來第一次全國統一，但由緬人建立的蒲甘王國仍然保留「種族歧視」，極力壓迫其他少數民族，又或是用暴力手段強迫同化，令若開、孟、傣等民族不斷起義造反，當蒲甘王國被蒙古人殲滅，一直被奴役的民族便紛紛稱好，繼而獨立，建立許多小王國，例如撣人建立的阿瓦王朝、若開人的阿拉干王朝、孟人的勃固王朝，結果全國再次陷入長期動亂。

緬甸有不少民族外，他們之間同樣互相看不上眼。（YouTube頻道「cheap」影片截圖）

直到1531年，緬人莽瑞體（另譯德彬瑞梯）建立東吁王朝，再次統一全國，甚至趁國力強大時遠征暹羅，將對方納為緬甸的附庸國，但卻因而大傷國力，暹羅復國後更作出反抗，緬甸內其他民族則趁亂起義，導致東吁內部分裂，最終被孟人所滅，緬甸再次回到四分五裂局面。

到了1752年，緬人雍笈牙建立貢榜王朝，亦即是緬甸史上最後一個王朝，不但統一全國，而且從鄰近印度學到不少歐洲技術，引進先進燧發槍及排槍陣列，因而積極對外擴張，分別與暹羅及清朝發生過戰爭，令當時的乾隆皇帝吃了大虧。

19世紀中葉，英國劍指緬甸，兩國經歷過3次戰爭，最終英國在1885年全面攻佔緬甸，貢榜王朝滅亡，緬甸被併入英屬印度，英國留意到緬甸多民族特性，採用「分而治之」政策，利用少數民族牽制多數民族，以維持英國在緬甸的統治，雖然族群衝突擴大，但緬甸在英國的強而有力的統治下，實現完整統一局面，教育、經濟、文化得到明顯進步，但始終被外國人統治，所以社會仍然有反英聲音。

緬甸被英國全面統治，被併入英屬印度。（YouTube頻道「cheap」影片截圖）

到了1930年代，緬甸民族主義日益高漲，甚至有一群青年開始反對英國的統治，當中包括日後成為緬甸國父的緬人昂山，他領導民眾及學生罷工罷課，並在1939年成立緬甸共產黨，在黨內擔任總書記，由於逃避英國的追捕，昂山逃到廈門，打算向中國共產黨尋求支援，但甫到廈門，卻和日本人取得聯絡，獲對方答應幫助對抗英國，昂山亦接受日本人的游擊戰訓練，足跡遍及海南島及台灣。

1942年3月，昂山在日本人的幫助下，帶領軍隊返回緬甸，更協助日本擊敗中國長征軍，同年7月，英國人在緬甸全線被擊敗，撤退至印度，在日本人的扶植下，緬甸國正式成立，昂山被授予少將軍銜，並且擔任國防部長，甚至曾到東京覲見昭和天皇，但隨着太平洋戰爭爆發後，日本戰況開始不利，1944年英帕爾戰爭，日本進攻英屬印度，結果慘敗收場，昂山公開質疑日本會否讓緬甸獨立，甚至倒戈加入同盟國陣營，1945年5月，昂山更發表對日抗戰勝利宣言，甚至成立一個反法西斯的政黨，叫做「反法西斯人民自由同盟」。

昂山的戰友吳努拋棄昂山的少數民族政策，採取緬族主義。（YouTube頻道「cheap」影片截圖）

二戰結束後，昂山所帶領的緬甸軍與駐緬英軍合併，繼續以緬甸獨立作為目標，1947年1月，英國承諾1年內讓緬甸獨立，同時昂山積極與少數民族協調，甚至簽訂《彬龍協議》，讓少數民族決定會否脫離緬甸，如果不想獨立，對方都可以得到充分自治。但同年7月，保守派人士認為昂山背叛緬族，遂採取行動將其暗殺，國家大權隨即落入昂山戰友吳努手上。緬甸終於在1948年獨立，吳努成為第一任總理，但他拋棄昂山的少數民族政策，採取緬族主義，政府軍在邊界搶劫、強姦及屠殺村民，於是國內峰火再起，各地軍閥割據，少數民族動亂加上內部施政不當，人民生活水準直線下降。

1962年，奈溫將軍發動軍事政變，推翻吳努政權，緬甸從此走向獨裁的軍政府統治，一切經濟活動由國家管理，對外開始鎖國，對內則嚴格控制，民族問題從未解決，經濟則愈來愈差，邊境更是永無安寧。

緬甸政府因應地理環境而劃分行政區，將全國劃為7個省、7個邦及1個聯邦區，7個省集中在平原地帶，主要人口為緬族，佔了全國人口68%，至於7個邦分布在邊疆地帶，人口主要由少數民族組成，緬甸總共有134個少數民族，雖然緬甸政府名義上控制7個邦，不過零星山區由於「山高皇帝遠」，仍然維持自己生活模式，甚至擁有軍隊，「天無二日，民無二王」，自然爆發內亂。

緬甸目前主要有9個「地方武裝」，不但並非全部反政府，而且互相攻伐，以若開軍為例，一方面對付緬甸及孟加拉政府，同時亦與若開羅興亞救世軍爭奪土地，另外，由少數民族組成的紅撣民族軍實際上得到緬甸政府的暗中支持，藉此打擊克欽獨立軍。

隨後數個軍政府輪替，當昂山女兒昂山素姬上台，經濟開始有起色，令民眾再次燃起希望，直至最近再被軍事政變推翻，緬甸陷入大型軍民衝突，身為緬甸文人政府國務資政的昂山素姬遭軍方罷免及扣押，需面對多項控罪，緬甸這個多災多難的國家，恐怕在未來日子仍難以安穩。

（本文已獲YouTube頻道「cheap」授權）

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