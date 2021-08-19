曾壁山中學女生改穿水手裝　新校服引網民哄動：新法妹後繼有人

穿上1件漂亮的校服讓旁人稱羨，更會令你感到自豪？馬鞍山曾壁山中學的新校服近日成為網上熱話，皆因女生冬夏2季的校服均換上藍白色水手服，充滿日本校園風。網民都大讚設計美觀又吸引，直言新法書院結業後，水手裝校服終於得以在香港流傳下去，「後繼有人」。



女生夏季校服是白色水手裝上，配深藍色背心連身百褶裙。（曾壁山中學網頁圖片）

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翻查學校官方網頁，女生夏季校服是白色水手裝，配深藍色背心連身百褶裙，而冬季則是深藍色長袖水手裝束腰連身裙，繡上簡化版的白色校徽。而男生校服跟其他學校分別不大，夏季為純白色開領短恤衫配深藍色長褲，冬季則為純白色長恤衫配深藍色薄絨長褲，配有皮帶及以紅藍色為主調的校呔，並繡上簡化版的金色校徽，配上香檳金線斜紋。校方在簡介中表示，新校服設計醒目美觀，「盼望學生穿著後感到自豪，充滿活力」。

曾壁山中學新校服的示範圖隨即被轉載至討論區，網民都大讚非常美觀，清純可愛，「冬季嗰套靚到我都想着」，有日本迷就指水手服是1種校園漫畫情懷，「水手服加十幾歲𡃁妹嗰種吸引力，係冇嘢取代到」。

日劇高中女生穿水手裝校服▼▼▼

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有網民就笑言開學後或會被圍觀，「恆光街（學校地址）出現人踩人」，又不用再擔心收生問題，「大把貪靚女仔衝入去讀」。不過有網民則質疑，為何不安排男生同樣穿水手服，「 渡海小輪啲阿伯都係咁着」

多年來也有不少女星挑戰過「學生妹」打扮，以下將為大家一一回顧。



1. 蘇皓兒（校服造型：26歲）

蘇皓兒穿上校服時青春迫人。（《那些我愛過的人》劇照）

點撃看蘇皓兒短髮青春Look：



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2. 湯洛雯（校服造型：32歲）

湯洛雯曾經在劇集《機場特警》內挑戰過學生妹造型。（電視劇《機場特警》截圖）

3. 李佳芯（校服造型：35歲）

李佳芯在《踩過界》以35歲之齡穿上校服。（電視劇《踩過界》劇照）

4. 簡淑兒（校服造型：28歲）

簡淑兒以近30年紀扮演學生妹。（資料圖片）

5. 阿Sa（校服造型：33歲）

阿Sa以33歲之齡穿上校服，毫無違和感覺。（電影《雛妓》劇照）

6. 湯怡（校服造型：31歲）

湯怡年屆30之時，仍能與原島大地在電影中扮演中學情侶。（電影《某月某日》圖片）

7. 陳妍希（校服造型：28歲）

陳妍希在28歲時演活校花角色「沈佳宜」。（電影《那些年，我們一起追過的女孩》劇照）

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8. 王敏奕（校服造型：25歲）

王敏奕25歲時在電影《初戀日記：賤男蜜擾》以校服打扮示人。 （電影《初戀日記：賤男蜜擾》劇照）

9. 貝依霖（校服造型：23歲）

貝依霖以23歲拍電影《初戀日記：賤男蜜擾》，其校服樣子猶如清純校花。（資料圖片）

10. 江嘉敏（校服造型：23歲）

江嘉敏23歲時扮演中學生，被不少網民大讚「好Pure好True」。（資料圖片）

同場加映：其他女星的校服造型：

