曾壁山中學女生改穿水手裝　新校服引網民哄動：新法妹後繼有人

穿上1件漂亮的校服讓旁人稱羨，更會令你感到自豪？馬鞍山曾壁山中學的新校服近日成為網上熱話，皆因女生冬夏2季的校服均換上藍白色水手服，充滿日本校園風。網民都大讚設計美觀又吸引，直言新法書院結業後，水手裝校服終於得以在香港流傳下去，「後繼有人」。
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翻查學校官方網頁，女生夏季校服是白色水手裝，配深藍色背心連身百褶裙，而冬季則是深藍色長袖水手裝束腰連身裙，繡上簡化版的白色校徽。而男生校服跟其他學校分別不大，夏季為純白色開領短恤衫配深藍色長褲，冬季則為純白色長恤衫配深藍色薄絨長褲，配有皮帶及以紅藍色為主調的校呔，並繡上簡化版的金色校徽，配上香檳金線斜紋。校方在簡介中表示，新校服設計醒目美觀，「盼望學生穿著後感到自豪，充滿活力」。
曾壁山中學新校服的示範圖隨即被轉載至討論區，網民都大讚非常美觀，清純可愛，「冬季嗰套靚到我都想着」，有日本迷就指水手服是1種校園漫畫情懷，「水手服加十幾歲𡃁妹嗰種吸引力，係冇嘢取代到」。
日劇高中女生穿水手裝校服▼▼▼
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有網民就笑言開學後或會被圍觀，「恆光街（學校地址）出現人踩人」，又不用再擔心收生問題，「大把貪靚女仔衝入去讀」。不過有網民則質疑，為何不安排男生同樣穿水手服，「 渡海小輪啲阿伯都係咁着」
多年來也有不少女星挑戰過「學生妹」打扮，以下將為大家一一回顧。
1. 蘇皓兒（校服造型：26歲）
點撃看蘇皓兒短髮青春Look：
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2. 湯洛雯（校服造型：32歲）
3. 李佳芯（校服造型：35歲）
4. 簡淑兒（校服造型：28歲）
5. 阿Sa（校服造型：33歲）
6. 湯怡（校服造型：31歲）
7. 陳妍希（校服造型：28歲）
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8. 王敏奕（校服造型：25歲）
9. 貝依霖（校服造型：23歲）
10. 江嘉敏（校服造型：23歲）
同場加映：其他女星的校服造型：
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